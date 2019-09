C2 Montréal 2020 : L'auteure acclamée de La servante écarlate, Margaret Atwood, parmi les premiers conférenciers confirmés

MONTRÉAL, le 17 sept. 2019 /CNW Telbec/ - C2 Montréal dévoile la première vague de conférenciers qui monteront sur scène lors de la 9e édition de cet événement d'affaires consacré au commerce et à la créativité (27-29 mai 2020, Montréal, Canada). Chaque année, C2 Montréal braque les projecteurs sur des chefs de file internationaux, des étoiles de l'entrepreneuriat et des visionnaires de tous horizons, unis par un même désir de générer des solutions créatives aux grands défis d'aujourd'hui. Voici un aperçu de cette cuvée 2020 qui s'annonce encore une fois aussi inspirante que diversifiée!

L'écrivaine canadienne de renommée internationale Margaret Atwood (auteure de La servante écarlate et de sa suite très attendue, Les testaments )

(auteure de et de sa suite très attendue, ) La designer primée Ivy Ross (vice-présidente de la conception matérielle, Google)

(vice-présidente de la conception matérielle, Google) Amy Bach (directrice exécutive et présidente, Measures for Justice), qui s'affaire à réformer le système de justice pénale américain

(directrice exécutive et présidente, Measures for Justice), qui s'affaire à réformer le système de justice pénale américain Le cerveau derrière la stratégie et le développement de l'application Facebook, Fidji Simo (directrice de l'application Facebook)

(directrice de l'application Facebook) Shreya Nallapati , une jeune fille de 18 ans qui utilise l'IA et l'apprentissage machine pour prévenir les fusillades de masse (fondatrice et directrice exécutive, #NeverAgainTech)

, une jeune fille de 18 ans qui utilise l'IA et l'apprentissage machine pour prévenir les fusillades de masse (fondatrice et directrice exécutive, #NeverAgainTech) Le Québécois et philanthrope Laurent Duvernay-Tardif (joueur de ligne offensive dans la NFL et diplômé en médecine de l'université McGill)

Ces conférenciers incarnent la vision de C2 Montréal, qui vise à rassembler des personnalités qui décloisonnent les disciplines et transforment leur industrie. L'équipe de C2 Montréal est fière de donner le coup d'envoi de l'édition 2020, qui se déroulera sous la thématique Au-delà des frontières.

Les participants seront ainsi invités à réfléchir aux barrières qui entravent leurs pensées, leur organisation ou leurs façons de faire, et à s'en affranchir. Ce sera l'occasion de découvrir des perspectives inédites, de sortir des sentiers battus et d'imaginer, individuellement et collectivement, de nouvelles façons de défier les limites.

À propos de C2 Montréal

C2 Montréal est l'événement d'affaires le plus avant-gardiste au monde. Nommé «Événement canadien», «Événement écoresponsable» et «Expérience Kick A**» au dernier gala Eventex, C2 Montréal est beaucoup plus qu'une simple conférence. Nous proposons du contenu progressif et inspirant dans un environnement hautement créatif, conçu pour sortir les participants de leur zone de confort. Imaginé par l'agence créative Sid Lee en collaboration avec le Cirque du Soleil, C2 Montréal aide les leaders à façonner l'avenir des affaires en explorant les chaînons créatifs unissant commerce, science, société et environnement. Chaque année, l'événement accueille plus de 7500 leaders issus d'une soixantaine de pays et de plus de 34 industries, qui partagent la conviction que le succès des entreprises va de pair avec les progrès de la société. La neuvième édition de C2 Montréal aura lieu du 27 au 29 mai 2020 à Montréal (Canada).

C2 Montréal 2020

Pour une demande d'accréditation média, cliquez ici .

Les laissez-passer pour les 3 jours de l'événement sont disponibles ici .

SOURCE C2 Montréal

Renseignements: Requêtes médiatiques, Jennifer Ahken, Groupe EGS, C2@egspr.com, 514.952.2072

Related Links

https://www.c2montreal.com