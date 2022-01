C'EST UN GO POUR LE PENTATHLON DES NEIGES!

La 18e édition aura bel et bien lieu du samedi 26 février au dimanche 13 mars 2022

QUÉBEC, le 28 janv. 2022 /CNW Telbec/ - L'équipe du Pentathlon des neiges est plus qu'heureuse d'annoncer la tenue de la 18e édition de l'événement, qui aura lieu du samedi 26 février au dimanche 13 mars 2022, sur les plaines d'Abraham à Québec.

« Après avoir vécu des émotions en montagnes russes en raison des incertitudes qui ont marqué les derniers mois à l'égard des rassemblements sportifs, nous sommes ravis d'avoir le feu vert et de pouvoir aller de l'avant. Notre équipe n'a ménagé aucun effort et a été des plus créative et flexible pour s'ajuster en fonction des mesures sanitaires exigées par la santé publique. Tout en veillant à assurer la sécurité de tous nos participants, notre objectif principal est d'offrir une programmation de grand calibre, diversifiée et ludique, pour mieux renouer avec le plaisir de s'amuser en pratiquant des sports d'hiver, de façon compétitive ou simplement pour le loisir. C'est d'ailleurs dans l'ADN du Pentathlon et nous avons déjà très hâte de vous accueillir à l'occasion de ce rendez-vous sportif hivernal incontournable! », mentionne fièrement Francois Calletta, directeur général du Groupe Pentathlon.

Au total, le Pentathlon des neiges présentera 20 défis sportifs différents et s'étend sur une semaine additionnelle, nommée la Semaine de la découverte et de la nordicité, qui s'est ajoutée au calendrier, soit celle de la relâche scolaire. Durant ces 16 jours d'activités, le Pentathlon des neiges proposera une panoplie de défis sportifs lors desquels familles, amis, collègues, étudiants, enfants, adultes de tous âges ainsi que sportifs amateurs et élites tenteront de repousser leurs limites, tout en s'amusant et en profitant à fond de l'hiver québécois.

Pour découvrir la programmation complète et accéder aux formulaires d'inscription, visiter le site du Pentathlon des neiges.

La période d'inscription se poursuit

Le public est invité à s'inscrire aux différents défis du Pentathlon des neiges jusqu'au 14 février prochain. Une bonne façon de profiter de l'hiver et de faire un pied de nez à la pandémie!

Mesures sanitaires et nouvelles procédures

Afin d'assurer la sécurité de tous ses participants, le Groupe Pentathlon travaille présentement avec l'ensemble de ses partenaires afin de mettre en place les mesures sanitaires adéquates. Un guide du participant sera également acheminé à chaque inscrit afin de communiquer les nouvelles procédures sur place. Un maximum de 1 000 personnes seront admises sur le site - incluant participants, bénévoles, employés, etc. - et tous devront montrer leur passeport vaccinal.

À propos du Pentathlon des neiges

Fondé à Lac-Beauport en 2005, le Pentathlon des neiges est présenté sur les plaines d'Abraham depuis 2008. Sanctionné par Triathlon Québec, le Pentathlon des neiges est unique et se positionne comme le plus grand événement multisport d'hiver au monde. Pour participer au Pentathlon des neiges, les athlètes sont appelés à pratiquer en continu différentes disciplines -- le vélo, la course à pied, le ski de fond, le patin et la raquette -- soit en solo, en tandem ou en équipe. Le Pentathlon des neiges est organisé par Groupe Pentathlon, un organisme à but non lucratif ayant pour mission de développer des événements sportifs novateurs, rassembleurs et à grands impacts, faisant vivre des émotions et des expériences enrichissantes incluant le Pentathlon des neiges et le Québec Singletrack Expérience.

SOURCE Pentathlon des neiges

Renseignements: Contact média : Josée Massicotte, 514 915-0511, [email protected]