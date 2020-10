C'est un départ pour le projet d'inventaire patrimonial dans Mercier-Est!

MONTREAL, le 21 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Jusqu'au 15 novembre prochain, l'Atelier d'histoire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve sillonnera le quartier Mercier-Est et effectuera le relevé photographique des bâtiments patrimoniaux du territoire. Cet exercice s'inscrit dans le cadre de la création d'un inventaire patrimonial, première phase du projet mis de l'avant par l'arrondissement MHM pour protéger et valoriser son patrimoine bâti.

Suite à une réflexion sérieuse au printemps dernier, l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve choisissait de mettre en place des mesures efficientes pour préserver son patrimoine architectural. Pour réaliser la première phase du projet qui consiste d'abord à documenter l'historique de chaque bâtiment, il a fait appel à l'Atelier d'histoire de MHM.

« Le triste sort qu'a subi la maison Lapointe, il y a quelques mois, nous a amenés à réfléchir sérieusement sur la préservation de notre patrimoine bâti. Il était malheureusement trop tard pour cette maison centenaire dont l'état s'était dégradé jusqu'à l'atteinte d'un point de non-retour. Mais il est encore temps d'agir en amont pour tenter de sauvegarder d'autres bâtiments significatifs, et la création de cet inventaire constitue une première étape importante », a indiqué le maire de l'arrondissement, Pierre Lessard-Blais.

L'Atelier constituera donc une banque d'informations patrimoniales pour les 1350 bâtiments publics, scolaires, industriels, religieux, et résidentiels, qu'il a préalablement identifiés.

L'histoire de chaque bâtiment, ses transformations et l'identification des familles et des personnages leur étant rattachées seront minutieusement colligées. Un tel inventaire permettra de retracer les différentes phases d'urbanisation de Mercier qui ont chacune leurs particularités architecturales et urbanistiques.

Les informations recueillies viendront s'ajouter à la carte interactive du site web montreal.ca\MHM où on retrouve déjà des données sur les bâtiments de l'arrondissement. On y retrouvera l'année de construction réelle, l'historique sommaire, l'évolution architecturale et des fonctions ainsi que l'évaluation patrimoniale des édifices répertoriés. Les informations seront aussi intégrées dans une banque de données vouée principalement aux chercheurs et aux professionnels.

Les propriétaires occupants et non occupants recevront bientôt une lettre leur indiquant que leur bâtiment fait partie de l'inventaire patrimonial et que des photos de celui-ci seront prises, à partir du trottoir. Dans le but de compléter la recherche, ils seront aussi invités à faire parvenir leurs photos anciennes à l'Atelier d'histoire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à [email protected]. Mis à part la recherche et l'envoi de photos, aucune action n'est requise de la part des citoyens.

L'histoire de Mercier-Est est riche et mérite d'être protégée. Elle nécessite toute autant d'être connue et racontée. Grâce à la participation de tous, l'arrondissement de MHM est confiant d'y parvenir!

