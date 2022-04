C'est pas une joke : sans financement adéquat, ça pourrait être la fin pour IRIS Estrie

IRIS Estrie est un acteur régional important en matière de prévention du VIH, des hépatites et des autres ITSS. D'année en année, l'organisme réalise des milliers d'interventions. « Au cours de l'année 2020-2021, nous avons distribué au-delà de 35 000 condoms, de 30 000 seringues et de 8 000 pipes de verre. Nous avons aussi effectué près de 3500 interventions individuelles ou de groupes auprès de jeunes, de personnes consommatrices de substances psychoactives, de personnes en situation d'itinérance, de personnes travaillant dans l'industrie du sexe et de personnes issues des minorités sexuelles et de genre. Il va sans dire que toutes nos actions ont un impact positif sur le système de santé de la région, car une intervention réalisée par l'organisme est une intervention de moins dans le réseau de la santé estrien », précise Yannick Dallaire, vice-président du conseil d'administration d'IRIS Estrie.