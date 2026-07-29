C'EST PARTI POUR LA SAISON DU BLEUET SAUVAGE! UNE OCCASION DE MIEUX FAIRE CONNAITRE CE QUI LE DISTINGUE

70 % des Québécois connaissent peu ou pas les différences entre les deux types de bleuets, selon un nouveau sondage

DOLBEAU-MISTASSINI, QC, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Pour donner le coup d'envoi à la saison des bleuets sauvages du Québec, les Producteurs de bleuets sauvages du Québec dévoilent aujourd'hui les résultats d'un sondage portant sur la perception qu'ont les Québécois de ce petit fruit bien de chez nous. Les résultats révèlent que 70 % des Québécois ne sont pas familiers avec la distinction entre les bleuets sauvages et les bleuets en corymbe, aussi appelés bleuets cultivés. Plus encore, 42 % des répondants ignorent qu'il existe deux types de bleuets. Invités à préciser leur principale motivation d'achat de bleuets sauvages du Québec, les consommateurs ont placé leur goût au premier rang, suivi de leur provenance locale et de leurs bienfaits pour la santé.

Paniers de bleuets sauvages

« La saison de récolte constitue une occasion privilégiée de mieux faire connaître notre industrie et le caractère unique du bleuet sauvage du Québec, explique Laurie Godin, directrice générale des Producteurs de bleuets sauvages du Québec. Derrière chaque bleuet sauvage d'ici, il y a des productrices et des producteurs passionnés, fiers de leur savoir-faire et profondément enracinés dans leur région. Avec notre campagne Sauvage intensément bleuet, nous invitons les Québécois à faire le choix de leur savoir-faire, à soutenir la vitalité de nos régions et à célébrer ensemble une véritable fierté collective. »

Naturellement plus petit, mais intensément savoureux, le bleuet sauvage se distingue par son grand goût. Son ratio peau-pulpe plus élevé et sa plus faible teneur en eau, comparativement à son cousin cultivé, lui confèrent une saveur unique, appréciée des consommateurs. Il pousse sur des plants déjà présents dans le sol, que les producteurs aménagent et entretiennent avec soin. En saison, dès le début août, on peut également le cueillir en forêt et dans certaines bleuetières touristiques. Sa couleur bleu intense est attribuable à sa teneur élevée en anthocyanes, des pigments naturels auxquels on prête des propriétés bénéfiques pour la santé globale. Ce sont aussi ces pigments qui colorent les mains et la langue après avoir manipulé ou savouré des bleuets sauvages.

Quelques faits saillants du sondage

Le sondage Omnibus mené par Léger[1] a également exploré la connaissance des bienfaits antioxydants du bleuet sauvage et les principales raisons qui motivent l'achat de bleuets sauvages du Québec.

Le roi des antioxydants : bien plus qu'un plaisir estival, le bleuet sauvage est largement reconnu pour ses propriétés antioxydantes. Selon le sondage, 97 % des répondants sont en accord avec le fait que les bleuets sauvages ont un effet positif sur la santé du cœur et la santé globale[2] grâce à leur forte activité antioxydante. Sans surprise, les personnes qui connaissent les différences entre les deux types de bleuets se montrent d'ailleurs plus convaincues des bienfaits des bleuets sauvages.





bien plus qu'un plaisir estival, le bleuet sauvage est largement reconnu pour ses propriétés antioxydantes. Selon le sondage, 97 % des répondants sont en accord avec le fait que les bleuets sauvages ont un effet positif sur la santé du cœur et la santé globale[2] grâce à leur forte activité antioxydante. Sans surprise, les personnes qui connaissent les différences entre les deux types de bleuets se montrent d'ailleurs plus convaincues des bienfaits des bleuets sauvages. Le goût avant tout : parmi les Québécois qui achètent des bleuets sauvages du Québec (83 %), trois grandes motivations guident leur choix : le goût (39 %); le fait qu'il s'agit d'un produit local du Québec (26 %); leurs bienfaits pour la santé (13 %).

parmi les Québécois qui achètent des bleuets sauvages du Québec (83 %), trois grandes motivations guident leur choix :

Une campagne intensément sauvage

Sous le thème Sauvage intensément bleuet, la campagne estivale propose plusieurs activités et contenus destinés à mieux faire connaître le bleuet sauvage du Québec : dégustations, rencontres avec des producteurs, quiz, contenus éducatifs, sites d'autocueillette et guide Coup de cœur pour les bleuets sauvages du Québec.

L'auteure-compositrice-interprète Sara Dufour poursuit sa collaboration avec les Producteurs de bleuets sauvages du Québec à titre d'ambassadrice de la campagne. Originaire de Dolbeau-Mistassini et reconnue pour son profond attachement au territoire et à la culture québécoise, elle partagera sa passion pour le bleuet sauvage sur ses réseaux sociaux, ainsi que lors de diverses interventions publiques tout au long de la saison. Restez à l'affût!

Coup de cœur pour les bleuets sauvages du Québec

Animés par le désir de révéler toute la richesse du bleuet sauvage, les Producteurs de bleuets sauvages du Québec sont heureux de présenter le guide Coup de cœur pour les bleuets sauvages du Québec, réalisé en collaboration avec le Mouvement j'aime les fruits et légumes. Cet outil rassemble une foule de renseignements sur la valeur nutritive et les bienfaits du bleuet sauvage, en plus de proposer des conseils pour l'autocueillette, des trucs de conservation et des idées de recettes. Le guide peut être téléchargé sur le site du Mouvement j'aime les fruits et légumes : jaimefruitsetlegumes.ca.

Pour obtenir plus d'information, incluant les adresses de sites de cueillette, consultez le site bleuetsduquebec.ca, et participez à la discussion sur la page Facebook et Instagram en utilisant les mots-clics #SauvageIntensémentBleuet #FièrementBleuetSauvage.

À propos des Producteurs de bleuets sauvages du Québec

Les Producteurs de bleuets sauvages du Québec regroupent plus de 300 producteurs de bleuets sauvages localisés au Québec et qui produisent près de 100 millions de livres annuellement, faisant du Québec le plus grand producteur de ce petit fruit distinctif. L'organisation a pour mission de promouvoir les intérêts sociaux, économiques et moraux de ses membres, notamment en étudiant les enjeux de mise en marché, en les renseignant sur les questions de production et en participant à la recherche et à la promotion. Ses activités consistent aussi à réaliser, diriger, surveiller et administrer le plan conjoint des producteurs de bleuets sauvages entre autres pour favoriser des conditions de mise en marché équitables pour les producteurs.

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1 Un sondage Omnibus en ligne mené par Léger auprès de 1 034 répondants à travers le Québec, âgés de 18 ans et plus, a été réalisé du 10 au 12 juillet 2026.

2 https://doi.org/10.1080/10408398.2025.2610406

SOURCE Les producteurs de bleuets sauvages du Québec

Renseignements : Christella Massimo, [email protected], 514 531-1264 ; Chloé Chagnon, [email protected], 514 743-6302