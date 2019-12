C'est officiel : Vidéotron sera en Abitibi-Témiscamingue

Le CRTC brise enfin le monopole historique de Bell dans la région

MONTRÉAL, le 16 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a donné raison aux allégations de Vidéotron concernant les tentatives d'obstruction de Cablevision (Bell) pour empêcher son arrivée en Abitibi-Témiscamingue. Vidéotron tient à saluer cette décision du CRTC qui oblige Bell à fournir un accès Internet aux tierces parties (AITP).

« Aujourd'hui, c'est une grande victoire pour les citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue puisqu'ils auront enfin accès à une saine concurrence pour leurs produits et services de télécommunications. Ils méritent ce qu'il y a de mieux et l'arrivée de Vidéotron permettra à tous d'avoir accès à la meilleure technologie, au meilleur service, et surtout au meilleur prix », a déclaré Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

Vidéotron avait confiance que le CRTC allait prendre la bonne décision dans ce dossier puisqu'il était évident que Cablevision et Bell faisaient tout en leur pouvoir pour bloquer la concurrence dans la région. « Nous partageons la même hâte et le même empressement que les citoyens de s'installer en Abitibi-Témiscamingue. Notre objectif demeure le même : connecter les foyers dès que possible. Cela dit, il reste encore du travail à faire et nous comptons sur la collaboration de Cablevision et Bell pour y arriver avant la date butoir du 3 avril 2020 décrétée par le CRTC », a réitéré Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

À propos de Vidéotron

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile Helix. Au 30 septembre 2019, Vidéotron comptait 1 545 200 clients à son service de télédistribution. Quant au service de vidéo sur demande par abonnement Club illico, le nombre de ses abonnés s'élevait à 443 500. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 724 300 clients à ses services par modem câble au 30 septembre 2019. À cette date, Vidéotron avait activé 1 288 700 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 1 052 700 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada et au top 100 des meilleurs employeurs à Montréal.

SOURCE Vidéotron

Renseignements: Contact pour les médias : Merick Seguin, Conseiller, Relations publiques, Téléphone : 514 380-7069

Liens connexes

www.videotron.com