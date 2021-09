C'est le temps de l'autocueillette

LES WEEKENDS GOURMANDS DE ROUGEMONT proposent de nombreuses activités dans un décor enchanteur

ROUGEMONT, QC, le 15 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La 19e édition des WEEKENDS GOURMANDS DE ROUGEMONT - une présentation de DESJARDINS - se tient tous les weekends jusqu'au 17 octobre. Cette année 18 vergers de Rougemont accueillent le public pour l'autocueillette de pommes et autres produits maraichers tels que les poires, les prunes, les tomates, les courges, les citrouilles et plus encore. C'est la période d'abondance de l'année et le temps des récoltes.

Les WEEKENDS GOURMANDS DE ROUGEMONT sont aussi l'occasion de visiter la capitale de la pomme dans toute sa diversité d'entreprises : vignobles, cidreries, producteurs maraîchers, galerie d'art, et savonnerie artisanale.

30 variétés de pommes offertes en autocueillette dont une en exclusivité

Rougemont porte bien son titre de capitale de la pomme. On y trouve sur son territoire plus de 500 000 pommiers. En autocueillette, on y répertorie une trentaine de variétés de pommes, des plus connues et courues (Honey Crisp, Lobo, McIntosh, Cortland, etc.) aux variétés plus rares (Ambrosia, Bancroft, Shamrock et autres). Cette année, le Verger Paul Jodoin offre en exclusivité au Québec la variété Smitten qu'il a développé. Pour connaitre la période de maturité des pommes qui varie selon la météo consultez le tableau des variétés disponibles ou directement le producteur.

Des vergers pour tous les goûts

Pendant les Week-ends gourmands de Rougemont, plusieurs vergers offrent aux visiteurs la possibilité de venir cueillir leurs pommes. Les visiteurs peuvent choisir entre un des plus grands vergers du Québec celui de l'Abbaye cistercienne avec 8km de chemins carrossables ou se retrouver dans des vergers plus intimes.

Au programme dans les vergers : autocueillette de pommes, balade en tracteur, dégustation de cidres et de vins, mini-fermes, boutique, animation musicale, aires de pique-nique, jus frais pressé, produits cuisinés maison et découverte de nombreux produits maison.

Ouvert à tous

L'invitation est ouverte è tous : familles, couples, groupes d'amis et même en solo. Il n'y a pas de coût associé à la participation à l'événement comme tel. Les entreprises participantes proposent diverses activités. Consultez le site Web de Tourisme Rougemont https://tourismerougemont.com/ pour connaitre la programmation du weekend.

Mesures sanitaires et passeport vaccinal

Les mesures sanitaires en vigueur sont applicables dont le port du masque à l'intérieur. De manière générale, les activités des entreprises en agrotourisme et de tourisme gourmand n'ont pas à pas exiger le passeport vaccinal (vente de produits, dégustation d'échantillon de produits, labyrinthe de maïs, sentiers, aire de pique-nique, visite auto-guidée ou guidée, autocueillette).

