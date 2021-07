C'est le moment de poser sa candidature pour participer à #WeThrive : la nouvelle campagne qui célèbre les entreprises autochtones du Canada

Le Canada voit rapidement croître une impressionnante communauté d'entrepreneurs autochtones. Depuis toujours, les entreprises qui appartiennent à des Autochtones font face à des obstacles uniques; or, la pandémie de COVID-19 a engendré un lot de nouvelles difficultés pour les entrepreneurs autochtones. Selon un rapport récent du CCEA , 73 % des entreprises autochtones disent avoir subi les contrecoups de la pandémie, alors que 37 % ont dû mettre la clé sous la porte temporairement. Par ailleurs, 72 % des entrepreneurs autochtones ont besoin d'une aide financière, mais ils sont nombreux à hésiter à s'endetter davantage. Un récent sondage Léger nous apprend que les Canadiens sont prêts à exprimer leur soutien. En effet, 76 % des Canadiens croient que d'encourager les entreprises autochtones solides est un excellent moyen pour réparer les relations du Canada avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis.

Critères d'admissibilité

Cette campagne s'adresse uniquement aux entreprises canadiennes appartenant à des Autochtones qui ont une boutique en ligne active Shopify. La participation à la campagne est gratuite et le nombre de participants est illimité. Les entreprises doivent avoir un compte Facebook ou Instagram, satisfaire aux standards de la communauté de Facebook et à ses politiques sur la publicité et doivent vendre un produit matériel qui peut être livré partout au Canada. Voir la liste des critères d'admissibilité .

Une fois la demande de participation approuvée, les entreprises autochtones du Canada peuvent soumettre jusqu'à cinq produits qui pourraient figurer dans la campagne publicitaire avec possibilité d'achat direct #WeThrive.

Les entreprises autochtones peuvent postuler pour participer à la campagne publicitaire avec possibilité d'achat direct #WeThrive en allant sur fb.com/wethrivecanada.

Collaboration du secteur

Facebook et Shopify travaillent avec des chefs de file du secteur qui croient au pouvoir des entrepreneurs autochtones et des petites entreprises, dont Conseil canadien pour l'entreprise autochtone, EntrepreNorth, Pow Wow Pitch et Raven Indigenous Capital Partners.

« Shopify croit en un monde où plus de voix s'élèvent parmi les entrepreneurs pour favoriser l'émancipation et les occasions économiques, » explique David Pereira, chef des programmes autochtones à Shopify. « Nous sommes fiers de collaborer avec Facebook à la campagne #WeThrive afin de faire connaître les entreprises autochtones et créer un pont entre les clients canadiens et les entrepreneurs autochtones, et ce, dans l'ensemble du pays. »

« Une étude du CCEA a révélé que les entreprises autochtones ont connu des difficultés exacerbées durant la pandémie », raconte Tabatha Bull, présidente et directrice générale du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone. « Le temps est venu de réfléchir à comment nous pouvons nous élever les uns les autres d'une façon plus concertée en contribuant à l'économie autochtone. La campagne #WeThrive offre cette possibilité et une plateforme pour acheter des produits autochtones et stimuler une croissance économique qui bénéficiera à l'ensemble de la population canadienne. Dépensez votre argent là où vous pouvez avoir une influence positive et amorcez votre propre chemin vers la réconciliation. »

« EntrepreNorth est heureuse d'unir ses forces à Facebook et Shopify pour offrir cette occasion aux entrepreneurs autochtones du Nord qui exploitent la puissance des affaires pour aider leurs propres collectivités à prospérer et à cicatriser leurs plaies », explique Benjamin Scott, directeur des projets à EntrepreNorth. « En outre, la campagne #WeThrive donne à plus de Canadiens la possibilité d'acheter des produits qui témoignent de la vitalité et de la fierté culturelles à un moment où c'est plus que jamais nécessaire. »

« La réconciliation peut passer par le commerce, soit en achetant des produits auprès des entrepreneurs autochtones », dit Sunshine Tenasco, présidente-directrice générale de Pow Wow Pitch. « Le pouvoir de ce programme qui vise à aider les Autochtones à rejoindre un public à l'échelle de Facebook et Shopify est une occasion en or pour les entreprises autochtones et ceux et celles qui souhaitent aider les collectivités autochtones. »

« Raven Indigenous Capital Partners croit que les entrepreneurs et les entreprises autochtones peuvent provoquer un changement transformateur au niveau individuel, collectif et écosystémique », affirme Jeff Cyr, associé principal à Raven Indigenous Capital Partners. « Mais en plus, ces entreprises proposent des produits et services à la pointe de l'innovation. #WeThrive est une occasion de faire connaître ces importantes entreprises autochtones à un plus large public par l'entremise des plateformes mondiales de Facebook et Shopify et de permettre aux Canadiens d'agir et de voter en faveur de la réconciliation grâce à leurs dollars. »

« En travaillant avec les communautés autochtones, nous avons appris à quel point les outils en ligne sont importants pour mettre leurs entreprises en lien avec les collectivités qu'elles servent », indique Garrick Tiplady, directeur général de Facebook Canada. « Nous sommes motivés à aider les entreprises autochtones à prospérer et la campagne #WeThrive donne l'occasion à leurs entreprises et à leurs produits de se faire connaître d'un océan à l'autre, sur Facebook et Instagram. »

La campagne #WeThrive s'inspire des initiatives de Facebook Canada menées pour venir en aide aux entreprises autochtones et donner l'occasion aux Autochtones de se faire entendre. Récemment, nous avons entre autres investi 500 000 $ dans le programme d'aide aux entreprises autochtones du CCEA en plus de lancer #ReconcileThis - Indigenous Voices Online. En collaboration avec le Théâtre autochtone du Centre national des arts, #ReconcileThis est une initiative de quatre ans qui fournit à des centaines de créateurs autochtones du financement, de l'équipement de production et de la formation pour partager leurs récits, leur Histoire et pour célébrer leur culture sur le Web.

À PROPOS DU CONSEIL CANADIEN POUR L'ENTREPRISE AUTOCHTONE

Le CCEA voit à la pleine participation des peuples autochtones à l'économie canadienne. En tant qu'association nationale non partisane, sa mission est de promouvoir, de renforcer et d'améliorer une économie autochtone prospère en favorisant les relations d'affaires, les possibilités et la sensibilisation. Le CCEA offre des connaissances, des ressources et des programmes à ses membres afin de créer des perspectives économiques pour les peuples et les entreprises autochtones au Canada. Pour plus d'informations : ccab.com

À PROPOS DE FACEBOOK CANADA

Fondée en 2004, Facebook a pour mission de donner à tous la possibilité de créer une communauté et de rapprocher le monde. Plus de 24 millions de Canadiens utilisent Facebook pour rester en contact avec leurs amis et leur famille, se tenir au fait de ce qui se passe sur la planète, partager et s'exprimer sur ce qui compte à leurs yeux. FacebookMD est une marque déposée de Facebook inc.

À PROPOS DE SHOPIFY

Shopify est une entreprise de commerce électronique de premier plan qui propose des outils fiables pour démarrer, faire croître, commercialiser et gérer une entreprise de détail de toute taille. Shopify simplifie la vente grâce à une plateforme et des services fiables, tout en proposant une expérience de magasinage améliorée aux clients du monde entier. La plateforme qui a vu le jour à Ottawa est utilisée aujourd'hui par plus de 1,7 million d'entreprises dans plus de 175 pays et a gagné la confiance des marques comme Manitobah Mukluks, Cheekbone Beauty, Sisters Sage, Her Braids, Uasau Soap, Tania Larsson et encore plus. Pour de plus amples renseignements : www.shopify.com .

