OTTAWA, ON, le 2 sept. 2020 /CNW/ - Septembre est le Mois national du poulet au Canada. Pendant tout le mois, les Canadiens et les Canadiennes d'un océan à l'autre célébreront leur source de protéines favorite ‒ ainsi que les familles du pays qui travaillent dur pour la produire.

« Le Mois national du poulet est simplement une façon de célébrer l'excellent poulet que nous offrons aux Canadiens depuis des décennies », a indiqué Benoît Fontaine, président des Producteurs de poulet du Canada. « Les Canadiens accordent beaucoup d'importance aux aliments qu'ils consomment et à leur origine; ils veulent être certains que les aliments qu'ils servent à leur famille et à leurs amis sont de la plus haute qualité. Nos producteurs et leur famille ne sont pas différents. »

Les producteurs de poulet du Canada ont toujours été fiers d'offrir aux Canadiens le poulet de la plus haute qualité. Ils en ont même facilité l'identification avec le logo Élevé par un producteur canadien. Lorsque vous voyez ce logo sur le poulet que vous achetez, vous pouvez avoir confiance en son origine et en la façon dont il a été produit.

La marque Élevé par un producteur canadien indiquant l'origine est synonyme de qualité et, grâce à elle, les producteurs sont fiers du rôle qu'ils jouent dans cette histoire de réussite au Canada :



Bon pour vous, bon pour le Canada : Le secteur du poulet au Canada fournit 101 900 emplois, contribue au PIB à hauteur de 8 milliards de dollars, verse 1,9 milliard de dollars en impôts et achète 3 millions de tonnes de nourriture pour poulets, ce qui en fait une force stabilisatrice dans le Canada rural où les producteurs peuvent réinvestir avec confiance dans leur entreprise et leur communauté.

: Le secteur du poulet au fournit 101 900 emplois, contribue au PIB à hauteur de 8 milliards de dollars, verse 1,9 milliard de dollars en impôts et achète 3 millions de tonnes de nourriture pour poulets, ce qui en fait une force stabilisatrice dans le rural où les producteurs peuvent réinvestir avec confiance dans leur entreprise et leur communauté. Salubrité des aliments : Les producteurs de poulet adhèrent, de façon obligatoire et rigoureuse, à un Programme de salubrité des aliments à la ferme, une norme nationale reconnue par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et qui a obtenu la pleine reconnaissance de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Soins aux animaux : Les producteurs de poulet adhèrent aussi à un Programme de soins aux animaux strict, obligatoire et vérifiable qui permet de veiller à ce que les fermes canadiennes d'élevage de poulet de l'ensemble du pays respectent des normes élevées en matière de soins aux animaux. Ce programme est également audité par NSF International, un organisme de certification tiers reconnu à l'échelle internationale et agréé par l'American National Standards Institute pour la norme ISO 17065.

Les producteurs démontrent également un engagement envers la durabilité en innovant, en préservant la santé de la terre, en créant de la richesse pour l'économie du pays et en produisant des aliments à prix abordable pour la population canadienne. Le secteur du poulet au Canada a abaissé son empreinte carbone de près de 40 % au cours des 40 dernières années, ce qui en fait actuellement l'empreinte carbone la plus faible de tous les types d'élevage en Amérique du Nord. Il a en même temps réduit sa consommation d'eau de 45 %, et 62 % de toute l'énergie qu'il utilise vient de sources renouvelables.

Les producteurs sont aussi des consommateurs. Ils sont donc très fiers de fournir la source de protéines numéro un au Canada et de la voir sur les tables d'un océan à l'autre, y compris sur la leur. Il est logique de célébrer le Mois national du poulet pour montrer à la population l'engagement des producteurs de poulet à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir la confiance qu'ils ont durement gagnée.

Site web des Producteurs de poulet du Canada : www.poulet.ca.

SOURCE Les Producteurs de poulet du Canada

Renseignements: Lisa Bishop-Spencer, directrice, Marque et communications, [email protected], 613 566-5911

Liens connexes

https://www.chickenfarmers.ca/