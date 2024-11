Une première percée pour l'entreprise québécoise dans la région de Gatineau-Ottawa

JOLIETTE, QC, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Le Groupe Patrick Morin et Les Entreprises P. Bonhomme sont heureux d'annoncer la conclusion d'une entente visant l'acquisition des quatre centres de rénovation présents dans la région de Gatineau-Ottawa sous les bannières Bytown PRO (anciennement Bytown Lumber) du côté ontarien (trois magasins à Rockland, Carleton Place et Limoges) et Bonhomme PRO (anciennement Matériaux Bonhomme) du côté québécois (un magasin dans le secteur Hull).

La transaction, dont le montant demeure de nature privée, a été officiellement conclue hier.

« Après des mois d'échanges, nous sommes extrêmement heureux que M. Paul Bonhomme ait choisi Patrick Morin pour reprendre le flambeau de cette entreprise profondément enracinée dans le paysage de Gatineau-Ottawa depuis plus de 125 ans. Nous sommes conscients de la force des marques Bytown PRO et Bonhomme PRO, réputées auprès des clientèles professionnelles de la région, et c'est pourquoi nous entendons actuellement maintenir la présence de ces bannières bien connues et appréciées dans le marché local », déclare Louis Turcotte, président du Groupe Patrick Morin.

« Il était important pour nous de trouver un acquéreur qui partage les mêmes valeurs de proximité et d'excellence du service à la clientèle et qui a à cœur d'offrir à nos fidèles clients des matériaux et des produits de qualité supérieure au meilleur prix. C'est ce qui fait notre force depuis 1898 et c'est ce que les consommateurs continueront de retrouver chez nous grâce au solide réseau de fournisseurs de Patrick Morin », ajoute le président des Entreprises P. Bonhomme, M. Paul Bonhomme.

Ce dernier demeurera d'ailleurs au sein de l'entreprise, tout comme l'ensemble de l'équipe de direction en place, afin de faciliter la transition.

Une offre bonifiée

Le Groupe Patrick Morin entend maintenir en activité la totalité des magasins acquis et conserver tous les emplois qui y sont rattachés. Il bonifiera de plus l'offre de matériaux et de produits grâce à la force de son vaste réseau de distribution, qui compte notamment une gamme étendue de produits québécois et canadiens.

Des investissements sont aussi prévus dans certains magasins dans le but d'élargir l'offre de services et de satisfaire les besoins d'une plus large clientèle.

« Bytown PRO et Bonhomme PRO ont fait leur marque dans les secteurs d'Ottawa et de Gatineau grâce à leur relation privilégiée avec les professionnels de la construction et de la rénovation. Nous souhaitons que le grand public puisse bénéficier davantage de cette expertise poussée en développant une offre de détail qui sera complémentaire à celle actuellement disponible pour les entrepreneurs et contracteurs de la région », explique Daniel Lampron, vice-président et chef de l'exploitation du Groupe Patrick Morin.

Un réseau en pleine croissance

Cette annonce vient porter à 26 le nombre total de magasins faisant partie du réseau du Groupe Patrick Morin, dont le siège social est situé à Joliette.

En additionnant la centaine d'employés de Bytown PRO et de Bonhomme PRO, ce sont maintenant près de 2000 personnes qui sont à l'emploi du Groupe Patrick Morin.

À propos des Entreprises P. Bonhomme

Les Entreprises P. Bonhomme sont un leader régional dans la distribution de matériaux auprès des professionnels de la construction et de la rénovation dans le secteur de Gatineau-Ottawa depuis 1898. Avec ses quatre centres de matériaux de construction Bytown PRO et Bonhomme PRO à Gatineau (secteur Hull), Rockland, Carleton Place et Limoges, cette entreprise familiale de quatrième génération compte aujourd'hui plus d'une centaine d'employés.

À propos du Groupe Patrick Morin

Fondés en 1960, les Centres de la rénovation Patrick Morin sont reconnus comme chefs de file dans le secteur de la construction et de la rénovation au Québec, fournissant des produits et des services de qualité aux consommateurs et aux entrepreneurs. L'entreprise, dont le siège social se trouve dans la région de Lanaudière, tout près de Joliette, compte désormais 26 succursales et près de 2000 employés.

