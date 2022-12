Une approche révolutionnaire aux méthodes de désinfection grâce à ce système de pulvérisation électrostatique portatif à induction à batterie

ATHENS, Géorgie, 7 décembre 2022 /CNW/ - ByoPlanet® a annoncé aujourd'hui le lancement du Jet H2 Ultra, un système de désinfection portatif à batterie utilisant une technologie de recharge par induction. Conçu par le chef de file des systèmes de distribution de produits chimiques, le Jet H2 Ultra est le premier pulvérisateur portatif autonome à atteindre des niveaux de qualité d'atomisation et de charge électrostatique comparables aux meilleurs pulvérisateurs électrostatiques rechargeables à fiche murale, pour une couverture de désinfectant optimale.

« En réponse à la pandémie, de nombreuses personnes ont acheté des pulvérisateurs portatifs à batterie qui étaient fabriqués et étiquetés comme électrostatiques, mais qui avaient très peu de charge électrostatique, et, par conséquent, ils ne fournissaient pas une couverture de surface enveloppante de désinfection électrostatique, a expliqué Steve Cooper, vice-président, Recherche et développement, ByoPlanet®. Les clients nous ont demandé de concevoir et de mettre au point un pulvérisateur électrostatique beaucoup plus portatif, sans compromettre le haut rendement qu'ils trouvent dans nos systèmes de pulvérisation à cordon. »

Avec sa conception légère, le Jet H2 Ultra a été construit en tenant compte de l'utilisateur final et peut être utilisé pour la désinfection commerciale et domestique. Il a été mis à l'essai à l'aide des protocoles de dépôt par pulvérisation de l'Université de Géorgie. La surface enveloppante du désinfectant sur les zones cachées a été améliorée de plus de six fois par rapport aux anciens appareils portatifs à batterie avec seulement la moitié de la quantité de désinfectant distribuée. Ce nouvel équipement novateur établit la norme de performance électrostatique en utilisant une technologie de chargement par induction à atomisation d'air pour produire la bonne quantité de charge de pulvérisation et la bonne taille de gouttelette pour le meilleur rendement.

« Avec le Jet H2 Ultra, nous répondons aux demandes de nos clients et également du public, a déclaré Rick O'Shea, chef de la direction, ByoPlanet®. Le Jet H2 Ultra offre une solution complète non seulement pour la désinfection, mais aussi pour la lutte contre les odeurs antiparasitaires, la moisissure et le nettoyage à l'air. Jumelé à notre désinfectant polyvalent Clean Republic, il s'agit du meilleur protocole possible à mettre en place. »

Principales caractéristiques

Buse de recharge par induction à atomisation d'air à haut rendement

recharge par induction à atomisation d'air à haut rendement Câble d'attache à électron unique qui recharge les électrons pour une charge par pulvérisation constante

Puissant moteur de jet pour l'atomisation de l'air et la propulsion par pulvérisation

PRINCIPAUX AVANTAGES

Dépôt plus élevé et plus constant

Surface enveloppante de désinfection électrostatique 6 fois plus performante

Moitié moins de désinfectant distribué

Moins de déchets chimiques et moins de résidus

ByoPlanet®, fondé en 2010, est un organisme de recherche et de développement technologique axé sur l'ingénierie des technologies de prévention des infections et des technologies liées à la santé. L'entreprise a mis au point la première technologie de pulvérisation électrostatique aérienne pour lutter contre les bactéries et les virus, ce qui a contribué à réduire les taux d'infection sur les navires de croisière et les usines de transformation des aliments, dans les salles de classe, dans les véhicules de secours médical d'urgence et les ambulances, ainsi que dans d'autres industries. L'entreprise continue d'inventer et de concevoir de nouvelles technologies et de faire progresser ses connaissances et ses compétences dans le domaine de la santé et du mieux-être.

Personne-ressource pour les médias :

Marla Rosen

[email protected]

SOURCE ByoPlanet