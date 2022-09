ATHENS, Géorgie, le 7 sept. 2022 /CNW/ - ByoPlanet International®, le chef de file de l'innovation technologique pour les produits de santé et de prévention des infections, a annoncé aujourd'hui le lancement de ByoPlanet Solutions , en tant que prolongement de la société mère. ByoPlanet Solutions mettra sur le marché de nouvelles marques commerciales et grand public axées sur la technologie.

« Nous avons créé ByoPlanet Solutions comme plateforme pour commercialiser des produits intéressants grâce à la technologie que nous développons, a déclaré Rick O'Shea, président de ByoPlanet International®. Notre équipe d'ingénieurs et de chimistes incroyables développe continuellement des technologies intéressantes dans le domaine de la santé et du mieux-être. Avant aujourd'hui, nous n'utilisions jamais notre technologie dans la fabrication de produits que nous avions lancés nous-mêmes. C'est une période très stimulante pour notre entreprise. »

Clean Republic, la première marque à être lancée sous ByoPlanet Solutions, propose une gamme de pulvérisateurs électrostatiques et de désinfectants et nettoyants écologiques formulés avec de l'acide hypochloreux. La marque Clean Republic repose sur une technologie brevetée à induction et un réacteur chimique interne de ByoPlanet International®.

« Nous avons une occasion unique de cibler un créneau précis où notre technologie peut être utilisée pour aider les gens, a déclaré M. O'Shea. Selon nous, ByoPlanet International® est l'endroit où la santé et la technologie se rencontrent. Nous avons lancé cette entreprise en 2010 dans le but de trouver des solutions pour garder le public en santé. Et à cette intersection, nous trouvons maintenant ByoPlanet Solutions. »

ByoPlanet Solutions favorisera l'innovation au profit des entreprises et des consommateurs et proposera des possibilités intéressantes de remettre en question les formules existantes et d'offrir de nouveaux produits novateurs, tout en élargissant la base et la portée de l'étiquette mère.

ByoPlanet International®, fondé en 2010, est un organisme de recherche et de développement technologique axé sur l'ingénierie des technologies de prévention des infections et des technologies liées à la santé. L'entreprise a mis au point la première technologie de pulvérisation électrostatique aérienne pour lutter contre les bactéries et les virus, ce qui a contribué à réduire les taux d'infection sur les navires de croisière et les usines de transformation des aliments, dans les salles de classe, dans les véhicules de secours médical d'urgence et les ambulances, ainsi que dans d'autres industries. L'entreprise continue d'inventer et de concevoir de nouvelles technologies et de faire progresser ses connaissances et ses compétences dans le domaine de la santé et du mieux-être.

Personne-ressource pour les médias :

Marla Rosen

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1891158/ByoPlanet_Logo_NewTag_CMYK_Logo.jpg

SOURCE ByoPlanet International