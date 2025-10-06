BRUXELLES, 6 octobre 2025 /CNW/ - CRRC Electric Vehicle Co., Ltd. (CRRC EV), une filiale de CRRC Corporation Ltd., vient de dévoiler deux autobus entièrement électriques révolutionnaires lors du Busworld Europe 2025 Congress (Busworld 2025), qui a ouvert ses portes le 4 octobre à Bruxelles, en Belgique.

Lors du salon, CRRC EV a également présenté sa CRRC Digital & Intelligent Low-carbon Urban Transportation System Solution (la « solution »), consolidant son leadership en matière de nouveaux systèmes de véhicules commerciaux énergétiques, de technologies d'énergie propre (éolienne, solaire et de stockage) et de capacités de chaîne complète de l'industrie.

Conçu pour les transports haut de gamme, l'autocar premium tout électrique EU12C associe une architecture de 800 V à une puissance de pointe de 480 kW et 5 100 N•m de couple pour conquérir des pentes supérieures à 30 %. Sa carrosserie élégante à faible traînée et son groupe motopropulseur évolué offrent une autonomie allant jusqu'à 550 km avec une seule charge, tout en assurant une recharge ultra-rapide pour réduire au minimum les temps d'arrêt.

L'autobus de transport collectif à deux étages ED12 entièrement électrique transporte jusqu'à 126 passagers et offre jusqu'à 560 km d'autonomie urbaine par charge dans des conditions de travail ESORT. Il est doté d'une carrosserie légère en alliage d'aluminium de série 6000 fabriquée à partir d'un rail à grande vitesse, ce qui promet une durée de vie de 20 ans. L'autobus est également équipé d'une architecture de sécurité de batterie à dix couches.

Le système CRRC EV comprend quatre niveaux pour une solution de transport en commun complète :

Smart Cloud Brain (TOCC) est une plateforme centralisée qui fusionne les mégadonnées, l'IA et l'IdO pour offrir une détection, une transmission, une analyse et une application de bout en bout, ce qui améliore la gestion de précision et la prise de décisions en temps réel pour le transport urbain.

Urban MaaS (mobilité urbaine en tant que service) donne la priorité au transport collectif grâce à une planification optimisée par l'IA, au transport sur demande et à l'entretien intelligent. Son réseau à deux niveaux utilise le métro, le rail intelligent et les autobus comme structure de base, avec des lignes secondaires et des micronavettes pour les liaisons du dernier kilomètre. A Zhuzhou, le projet pilote « Yunshang Bus » exploite cinq véhicules CRRC H05 sur demande, le chiffre d'affaires mensuel est plus de dix fois plus élevé que celui des services de bus à circuit fixe.

Smart Logistics intègre le transport collectif à la logistique pour réduire les coûts de livraison du dernier kilomètre de 50 % tout en améliorant l'efficacité de 40 %.

grâce à des mises à niveau progressives fondées sur des scénarios, Green Infrastructure met en œuvre l'intégration véhicule-route-nuage avec la perception de niveau SL3 aux principales intersections urbaines, soutenant la conduite autonome, le contrôle intelligent de la circulation et les services en réseau.

CRRC met à profit l'expertise de l'ensemble de la chaîne de l'industrie dans les nouveaux composants énergétiques et les solutions d'énergie propre pour créer une mobilité durable. Le secteur « éolien-solaire-hydrogène-véhicule » de CRRC génère annuellement 32,5 milliards de kilowattheures d'électricité propre et évite 40 millions de tonnes de CO2. L'entreprise s'engage à innover et à intégrer des transports urbains plus écologiques et plus intelligents dans le monde entier.

