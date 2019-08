Bureau Veritas devient le premier laboratoire canadien agréé pour l'analyse d'ADN environnemental (ADNe)

Cet agrément témoigne de l'engagement de Bureau Veritas à obtenir des résultats d'analyse de qualité

NEW YORK, 21 août 2019 /CNW/ - Bureau Veritas, un leader mondial des services d'inspection, de certification et d'essais, a annoncé aujourd'hui avoir satisfait les normes rigoureuses ISO 17025 et être ainsi devenu le premier laboratoire canadien à recevoir l'agrément du Conseil canadien des normes pour l'analyse d'ADNe.

Aux termes de la norme ISO 17025, les laboratoires doivent montrer qu'ils sont compétents techniquement, qu'ils produisent des résultats précis et qu'ils adhèrent à un système complet de gestion de la qualité. L'analyse d'ADNe, une méthode révolutionnaire de réalisation de relevés biologiques, constitue l'ajout le plus récent à la large gamme des essais accrédités par la norme ISO 17025 que réalise Bureau Veritas.

Depuis 2017, Bureau Veritas s'efforce, en lien étroit avec des chercheurs et des praticiens de pointe en ADNe au Canada, de promouvoir l'adoption de pratiques saines en matière d'ADNe, de communiquer des informations scientifiques en toute transparence et d'identifier de nouveaux secteurs de normalisation. Bureau Veritas réalise aujourd'hui des analyses d'ADNe à des fins commerciales de haute qualité qui sont sur le point de compléter ou de remplacer les méthodes de relevé aquatique conventionnelles.

« Nous continuons de mettre l'accent sur l'élargissement de nos capacités d'analyse afin de répondre aux besoins changeants de nos clients en Amérique du Nord », a déclaré Natalia Shuman, vice-présidente exécutive et directrice générale Amérique du Nord de Bureau Veritas. « Bureau Veritas est à la pointe de cette technologie passionnante qu'est l'ADNe et s'engage à travailler avec ses clients, les régulateurs et les parties prenantes pour faire progresser la science et développer les meilleures pratiques du secteur. »

Bureau Veritas possède une vaste expérience de l'analyse ADN à l'échelle internationale et exploite le plus grand centre commercial d'analyse ADN au Canada, le premier laboratoire privé canadien de biologie légale et d'analyse ADN à avoir été accrédité par le Conseil canadien des normes en 2000.

