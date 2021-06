MISSISSAUGA, Ontario, 9 juin 2021 /CNW/ - Bureau Veritas, un chef de file mondial des services d'essai, d'inspection et de certification (TIC), a annoncé qu'il offre désormais un service d'analyse d'échantillons d'eaux usées relativement au virus SARS-CoV-2, grâce à son vaste réseau de laboratoires au Canada. Ces analyses sont effectuées à l'appui des services d'épidémiologie des eaux usées pour repérer et surveiller les éclosions de COVID-19 dans les collectivités partout au Canada.

L'épidémiologie des eaux usées est un domaine en plein essor qui a pour but de surveiller la santé et le comportement d'une population en analysant des indicateurs viraux dans des échantillons d'eaux usées. La concentration du SRAS-CoV-2 dans les eaux usées peut fournir un instantané rapide et précis de la prévalence de la COVID-19 dans la collectivité. La surveillance de l'évolution des concentrations quotidiennes du virus du SRAS-CoV-2 dans les eaux usées municipales constitue un outil de prévision qui peut contribuer à orienter des mesures proactives et ciblées de santé publique. La surveillance de la présence du virus du SRAS-CoV-2 dans les eaux usées grâce à l'épidémiologie des eaux usées pourrait également fournir une mesure de l'efficacité des programmes de vaccination communautaire.

Bureau Veritas offre une méthode validée de réaction de polymérisation en chaîne quantitative à transcriptase inverse (RT-qPCR) pour mesurer la concentration du virus du SRAS-CoV-2 dans les échantillons d'eaux usées municipales (égouts sanitaires). Pour lancer ce service, Bureau Veritas a travaillé avec divers établissements d'enseignement, associations industrielles et intervenants gouvernementaux à l'élaboration et à la validation de la méthode RT-qPCR et a participé à des essais comparatifs interlaboratoires pour confirmer l'exactitude et la fiabilité de la méthode. Grâce à sa vaste expertise scientifique en matière d'analyses environnementales et génétiques, Bureau Veritas occupe une position unique parmi les laboratoires commerciaux et offre un soutien consultatif pour veiller à ce que les résultats des analyses soient compris et répondent aux objectifs des clients.

« Bureau Veritas est un chef de file en matière de services d'analyse des eaux usées depuis plus de 40 ans, et assure la sécurité de nos collectivités et la protection des habitats aquatiques. Nous sommes heureux d'élargir notre offre de services afin d'inclure la détection du SRAS-CoV-2 et de fournir des données qui, en fin de compte, peuvent guider et appuyer les efforts de santé publique », a déclaré le Dr Terry Obal, conseiller scientifique en chef, Bureau Veritas Amérique du Nord.

Bureau Veritas combine ses capacités en matière d'essais chimiques et d'analyses d'ultratraces, d'analyses microbiologiques, radiologiques et de toxicité pour offrir des services complets d'analyse de l'eau potable, de l'eau souterraine et de l'eau de surface ainsi que des eaux usées qui répondent aux exigences réglementaires régionales, provinciales et nationales.

Les services d'analyse des eaux usées relativement à la COVID-19 du Bureau Veritas élargiront l'offre de la BV Green Line, une vaste gamme de services et de solutions de durabilité qui permettent aux clients de relever les défis croissants de la société et de mettre en œuvre, de mesurer et d'atteindre leurs objectifs de durabilité.

