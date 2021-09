VANCOUVER, BC, 22 septembre 2021 /CNW/ - Burb Cannabis Corp. (« Burb » ou la « Société »), une marque mondiale de cannabis style de vie et un détaillant haut de gamme offrant des produits et des vêtements de marque, a conclu avec succès sa ronde de financement de série A de 4 millions de dollars, menée par un groupe de capital-investissement du Connecticut KarpReilly . La Société a également conclu la ronde avec la participation de Kevin Liles, PDG et cofondateur de la maison de disques américaine 300 Entertainment .

Burb prévoit déployer ce capital pour accroître son réseau de magasins de vente au détail de cannabis en Colombie-Britannique (C.-B.) et pour appuyer le lancement de sa marque privée, des produits de cannabis de marque Burb partout au Canada et en Californie. La ronde de financement se termine dans la foulée des ententes de licence de marque de biens de consommation emballés de la Société récemment signées avec les producteurs canadiens de cannabis Citizen Stash (TSXV : EXP) et Martin Holdings, groupe de cannabis basé en Californie, fondé par Jason « Problem » Martin, rappeur, auteur-compositeur et entrepreneur américain.

« Nous sommes heureux d'avoir lancé nos premières unités de gestion des stocks (UGS) de fleurs Burb dans la province de l'Ontario, avec une forte demande de la part des détaillants et des consommateurs, ainsi que des ventes et des renouvellements de commandes constants de l'OCS, a déclaré le cofondateur et chef de la direction, John Kaye. Notre prochaine étape consistera à lancer nos deux premiers produits génétiques de fleurs exclusifs sur le marché californien avec nos partenaires californiens ce mois-ci à Hall of Flowers Santa Rosa le 22 septembre », a ajouté M. Kaye.

Burb exploite actuellement trois magasins de vente au détail de cannabis autorisés dans le Lower Mainland de Vancouver et a récemment obtenu son quatrième permis de vente au détail dans la ville de Vancouver. La Société possède un ensemble de magasins en Colombie-Britannique en location en attente de licence afin d'ouvrir et d'exploiter jusqu'à huit magasins dans la province.

Compte tenu de son solide rendement financier et de la forte demande des consommateurs à l'égard de la marque, Burb prévoit continuer d'explorer les possibilités de produits et de licences de vente au détail partout en Amérique du Nord, par l'entremise des meilleurs producteurs et exploitants, afin de continuer à offrir aux consommateurs des produits et des expériences de vente au détail de premier plan.

Kevin Liles, PDG et cofondateur de 300 Entertainment, a déclaré : « Burb est sur le point de devenir un chef de file mondial de la culture du cannabis et a démontré son engagement à soutenir la communauté, les créateurs, les musiciens et les arts, ce qui a attiré notre attention dès le départ. La marque a naturellement attiré l'attention et l'affection d'artistes et d'influenceurs de renom sur les deux côtes, et elle a un modèle d'affaires viable pour sa croissance future. » M. Liles a ajouté : « Je suis fier de me joindre à cette ronde de financement et d'appuyer stratégiquement Burb alors qu'elle poursuit son expansion. »

« Nous sommes ravis de notre récent investissement dans Burb, une entreprise qui s'est révélée supérieure dans l'écosystème très concurrentiel des marques de cannabis qui rivalisent pour attirer l'attention des consommateurs, a déclaré Allan Karp, investisseur chez KarpReilly. Les fondateurs de Burb ont une rare combinaison d'expérience de vente au détail et de marchandisage, de sens du développement communautaire, ainsi qu'une profonde compréhension du consommateur et de la culture qui sont à la base d'une entreprise de cannabis prospère aujourd'hui. Grâce à notre expérience, nous savons que Burb est la mieux placée pour tracer la voie du succès et nous avons confiance en sa vision de croissance en Amérique du Nord », a ajouté M. Karp.

En plus de son entreprise de cannabis, Burb possède et produit un balado célèbre appelé Light Culture . Le spectacle est animé par David Hershkovits, cofondateur et ancien rédacteur en chef du magazine Paper. Light Culture, qui compte près de 100 épisodes, présente un ensemble diversifié de chefs de file de la pensée culturelle dans une variété de genres depuis sa création en 2018. Journaliste primé et auteur publié, M. Hershkovits a suivi l'essor du hip hop, du cinéma indépendant, du croisement de la mode et des vêtements de rue, et de la nouvelle culture du cannabis pour diverses publications, dont Vanity Fair, GQ, New York Daily News et The Village Voice.

À propos de Burb Cannabis Corp., « Burb »

Burb est une marque de cannabis qui apporte la la culture des cocottes de la Colombie-Britannique au monde grâce à son réseau de magasins de détail autorisés, de produits de cannabis organisés, de vêtements novateurs et de produits auxiliaires, ainsi qu'à son balado hebdomadaire, Light Culture , animé David Hershkovits, fondateur du magazine Paper. Burb honore l'héritage et conçoit l'avenir de la culture du cannabis.

À propos de KarpReilly LLC.

Fondée en 2006, KarpReilly est une entreprise de capital de croissance établie à Greenwich, au Connecticut. L'entreprise cherche à investir dans des entreprises de détail, de commerce électronique, de vente directe aux consommateurs, de restauration, de produits de consommation de marque, de vêtements, d'aliments, de boissons et de produits naturels, de modes de vie des secteurs de la santé et de la durabilité.

Personne-ressource pour les médias :

Sonia Hendrix

GALLERY PR

[email protected]

Liens connexes

http://www.shopburb.com

SOURCE Burb