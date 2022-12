NEW YORK et HONG KONG, 14 décembre 2022 /CNW/ - Bupa (Asia) Limited, un spécialiste de l'assurance-maladie, et CoverGo, le chef de file mondial de la plateforme SaaS d'assurance sans code pour la santé, les dommages et la vie, unissent leurs forces pour simplifier l'écosystème de l'assurance-maladie de Bupa à Hong Kong.

Bupa a maintenant adopté CoverGo comme nouveau système d'assurance-maladie afin d'accélérer l'intégration des clients, de lancer des produits personnalisés en un temps record, d'augmenter les ventes par le biais de nouveaux canaux et d'améliorer l'expérience utilisateur pour toutes les parties prenantes de l'assurance-maladie.

Le fabricant primé de produits sans code de CoverGo permet à Bupa de façonner différents types de produits d'assurance-maladie individuels et collectifs en quelques heures, sans une seule ligne de code, et de les rendre instantanément accessibles grâce aux API d'assurance ouverte de CoverGo. Les produits peuvent être adaptés aux besoins particuliers de chaque client et offerts par l'entremise des canaux d'agences, de courtiers et de partenaires pour les nouveaux contrats et les renouvellements.

Bupa a également choisi CoverGo comme partenaire pour jeter les bases des améliorations futures de son écosystème. L'architecture modulaire de la plateforme CoverGo fournit aux assureurs une flexibilité inégalée pour obtenir des gains rapides qui peuvent être intégrés dans les systèmes existants, ainsi que pour évoluer facilement vers un système d'assurance-maladie complet couvrant l'administration des polices, les réclamations, la distribution, les mouvements des membres, la gestion des fournisseurs, et plus encore.

Yuman Chan, directeur général de Bupa (Asia) Limited, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à CoverGo pour accélérer notre programme de transformation numérique. Grâce à des solutions et des technologies novatrices, nous sommes en mesure de créer des parcours de soins sans friction. En proposant un parcours numérique amélioré et connecté, nous préparons le futur parcours de notre entreprise et offrons une expérience exceptionnelle à nos clients. L'innovation dans le domaine des soins de santé consiste à trouver de nouvelles façons de soigner les gens, afin qu'ils soient plus faciles et plus accessibles, en allant de l'inscription rt en arrivant aux demandes de règlement. »

Tomas Holub, fondateur et chef de la direction de CoverGo, a affirmé : « Nous sommes ravis d'aider Bupa dans son cheminement vers la transformation numérique. Bupa a fait preuve d'un engagement clair dans la numérisation et la simplification de son écosystème d'assurance-maladie de façon efficace et évolutive en utilisant la plateforme d'assurance sans code de pointe de CoverGo. Il s'agit également d'une validation des capacités de CoverGo en matière d'assurance-maladie, puisque les principaux assureurs du monde entier adoptent notre plateforme. Nous avons hâte de renforcer notre collaboration avec Bupa dans de nombreux produits et marchés. »

À propos de CoverGo

CoverGo est la principale plateforme mondiale d'assurance sans code pour la santé, les assurances de dommage et l'assurance vie, permettant aux compagnies d'assurance de se transformer numériquement de la façon la plus souple, évolutive et rentable. Un nombre croissant de compagnies d'assurance et d'assureurs émergents à travers le monde adoptent CoverGo pour créer et lancer tous les types de produits d'assurance en quelques jours, mettre au point la distribution omnicanale et numériser l'administration des politiques et les réclamations. Les clients de CoverGo comprennent AXA, Bupa, MSIG (MS&AD), Dai-ichi Life, DBS Bank et bien d'autres. Pour en apprendre davantage, visitez le site https://www.covergo.com/ .

À propos de Bupa-- Spécialiste mondial des soins de santé

Le but de Bupa est d'aider les gens à vivre plus longtemps, en meilleure santé et plus heureux, et de créer un monde meilleur.

Nous sommes une entreprise internationale de soins de santé qui dessert plus de 38 millions de clients dans le monde. Sans actionnaires, nous réinvestissons nos bénéfices pour offrir des soins de santé plus nombreux et de meilleure qualité au profit des clients actuels et futurs.

À Hong Kong, nous sommes connus comme le spécialiste de l'assurance-maladie. Nous avons gagné la confiance de plus de 400 000 personnes et de 3 200 entreprises. Nous fournissons une assurance-maladie de qualité aux fonctionnaires de Hong Kong depuis plus de 20 ans.

Bupa fournit également des services de soins primaires par l'intermédiaire de Quality HealthCare Medical Services (QHMS), l'un des plus grands réseaux de cliniques privées de Hong Kong. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.bupa.com.hk/en/.

