Bunzl-Sécurité lance la première phase de sa nouvelle expérience client numérique

Le nouveau site Web offre aux clients des informations et des ressources actualisées, plus faciles à naviguer, à rechercher et à télécharger. Outre des renseignements détaillés sur les catégories de produits et les services, les visiteurs du site auront désormais accès à une bibliothèque en constante expansion de ressources éducatives sur la santé et la sécurité au travail, de guides pour choisir et adapter l'équipement de protection individuelle (ÉPI) et plus encore. Les clients auront également la possibilité de se procurer de nouveaux produits et d'élargir les catégories de produits par le biais du portail libre-service.

« Nous sommes fiers de lancer notre nouveau site Web et d'offrir aux clients de tout le Canada un meilleur service, un accès à un plus grand nombre de produits et à nos dernières innovations WORKHORSE® », a déclaré Dave Huck, vice-président, Bunzl-Sécurité. « Nous sommes particulièrement enthousiastes de lancer notre nouveau centre d'apprentissage numérique pour permettre à nos clients d'accéder aux informations essentielles dont ils ont besoin pour assurer la sécurité de leurs employés. »

L'expertise de Bunzl-Sécurité en matière d'ÉPI et d'équipements de sécurité est inégalée. L'Entreprise a regroupé les marques McCordick Glove & Safety, Western Safety et Advanced Mobile First Aid & Safety (AMFAS) sous la bannière de la division Bunzl-Sécurité, qui compte des décennies d'expérience. L'Entreprise offre des conseils d'experts et une gamme complète d'ÉPI à ses clients partout au Canada, y compris ses marques renommées WORKHORSE® et STORMFIGHTER®.

La prochaine phase du développement de la plateforme numérique de l'Entreprise est en cours et comprend un nouveau site Web de commerce électronique à la pointe de la technologie. Le site permettra aux clients de Bunzl-Sécurité, d'un littoral à l'autre, de parcourir les produits, de passer des commandes et de gérer leurs comptes de manière rapide et pratique.

« Cette étape charnière dans le développement numérique de Bunzl-Sécurité permettra aux entreprises canadiennes de créer plus facilement des lieux de travail plus sûrs, plus salubres et plus productifs - et c'est là l'essentiel », a déclaré Lajos Guta, directeur national des ventes.

Bunzl-Sécurité est une division spécialisée de Bunzl Canada. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site bunzlsafety.ca.

À propos de la division Bunzl-Sécurité

Bunzl-Sécurité est l'une des divisions spécialisées de Bunzl Canada et comprend les anciennes entreprises McCordick Glove and Safety, AMFAS et Western Safety. Les 40 ans d'histoire de McCordick dans le développement et la commercialisation d'innovations de pointe dans le domaine des équipements de protection individuelle (ÉPI) de la tête aux pieds se reflètent dans la célèbre marque WORKHORSE® de la société. Elle est assortie des services de sécurité mobiles d'AMFAS et de Western Safety pour créer le fournisseur national de produits de sécurité le plus complet au Canada. La division Bunzl-Sécurité dessert un vaste éventail de clients dans les secteurs industriels, des services de santé, de l'automobile, de la transformation alimentaire, de la vente au détail et du gouvernement.

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) offre des produits et des équipements de nettoyage et d'hygiène, des fournitures de sécurité, des emballages pour l'alimentation et la vente au détail, ainsi que des fournitures industrielles qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes de fonctionner de façon optimale, chaque jour. L'Entreprise offre à ses clients les avantages d'une diversification des sources d'approvisionnement, de l'innovation de produits et d'une échelle nationale, combinés à un service local rapide et à une expertise approfondie des catégories. Bunzl Canada Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

SOURCE Bunzl Canada

Renseignements: Margo Hunnisett, Vice-présidente, Marketing et Communications, Ligne directe : (289) 266-1209, Cellulaire : (905) 630-3749, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.bunzldistribution.com