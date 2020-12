Bunzl Canada fait l'acquisition de Snelling Paper & Sanitation et de Sur-Seal Packaging

Le leader de la distribution nationale continue d'investir dans son entreprise canadienne avec sa dernière acquisition

BURLINGTON, ON, le 17 déc. 2020 /CNW/ - Bunzl Canada (bunzlcanada.ca) a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Snelling Paper & Sanitation, (Snelling), et de sa division Sur-Seal Packaging (Sur-Seal).

Cette acquisition continue de renforcer l'empreinte nationale de l'Entreprise, en augmentant l'ampleur de ses activités dans les domaines du nettoyage et de l'hygiène, de l'emballage alimentaire et de l'emballage industriel à travers le Canada.

Fondée en 1915 et située à Ottawa (Ontario), l'entreprise Snelling est un distributeur très prospère de fournitures de qualité dans les domaines de l'entretien et de l'assainissement, de l'emballage industriel et de l'emballage alimentaire. L'entreprise jouit d'une réputation bien établie, fondée sur un service rapide et efficace, et un engagement inébranlable envers l'excellence. Sur-Seal Packaging, basée à Winnipeg, au Manitoba, jouit d'une histoire de 30 ans d'excellence en tant que distributeur dans le domaine de l'emballage industriel.

« Bunzl Canada est constituée d'entreprises locales de longue date, telles que Snelling et Sur-Seal, qui sont profondément enracinées dans les communautés qu'elles servent », a déclaré John Howlett, président de Bunzl Canada. « Cette acquisition renforce notre capacité à fournir aux clients de tout le pays les fournitures d'exploitation essentielles dont leurs entreprises ont besoin. C'est également un investissement très important dans notre capacité à servir nos marchés locaux avec des relations et une expertise locales".

« Nous sommes très heureux de faire partie de Bunzl Canada », a déclaré le président de Snelling, Randy Graham. « Nos clients continueront à bénéficier d'un service exceptionnel de la part de gens très versés dans leurs activités. Ils bénéficieront également de nouveaux avantages grâce à des capacités d'approvisionnement améliorées et à des innovations de produits, premières sur le marché pour le commerce numérique de pointe.»

Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites bunzlcanada.ca, snellingpaper.com ou sursealpackaging.com.

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) fournit des emballages alimentaires et des emballages de produits de consommation, des produits et équipements de nettoyage et d'hygiène, de même que des produits industriels et de sécurité qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes d'exercer leurs activités quotidiennes de façon optimale. L'entreprise offre à ses clients l'avantage de l'approvisionnement mondial, de l'innovation au chapitre des produits et des activités d'envergure nationale, combiné à un service local empreint de souplesse et à une expertise approfondie des catégories. Bunzl Canada Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

À propos de Bunzl Distribution

Bunzl Distribution USA, LLC (bunzldistribution.com), dont le siège social se trouve à Saint-Louis, au Missouri, est la plus grande division de Bunzl PLC, un groupe international de distribution et d'impartition établi à Londres. Grâce à plus de 100 centres de distribution situés aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans les Caraïbes, Bunzl fournit une large gamme de produits à des transformateurs d'aliments, à des supermarchés, à des détaillants, à des magasins de proximité ainsi qu'à d'autres utilisateurs.

SOURCE Bunzl Canada

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Margo Hunnisett, Vice-présidente, Marketing et Communications, Bunzl Canada Inc., [email protected], (905) 630-3749

Liens connexes

http://www.bunzldistribution.com