FUKUOKA, Japon, le 30 août 2021 /CNW/ - Bunshi Lab (« bunshi » signifiant molécule en japonais) a recueilli environ 180 millions de yens (*1) pour le « masque Bunshi » par le biais de « Makuake », un site Web de financement participatif japonais. Aujourd'hui, Bunshi Lab lance une campagne de vente mondiale très attendue pour le produit.

(*1) 180 millions de yens, soit environ 1,6 million de dollars américains (1,00 $ US = 110 yens en août 2021).

(Image 1 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106774/202108259196/_prw_PI7fl_WycJz104.jpg)

Le masque Bunshi est un couvre-visage haut de gamme créé selon l'artisanat et l'esprit de l'omotenashi (hospitalité) du Japon. Plus de 200 000 unités se sont vendues en seulement quatre mois, car de nombreuses personnes ont immédiatement aimé le masque après qu'il ait été mis en vente au Japon. Souhaitant maintenant fournir le masque Bunshi à l'échelle internationale, Bunshi Lab lance sa campagne de vente mondiale par l'intermédiaire d'Indiegogo.

- Page du projet du masque Bunshi sur le site Web d'Indiegogo

Site Web : https://www.indiegogo.com/projects/bunshi-mask-minimal-stylish-and-high-spec/reft/27136189/pr0827

Date de début : 27 août 2021 (vendredi)

- Avantages : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106774/202108259196/_prw_PI1fl_w1C8nU82.jpg

- Livraison vers 9 pays :

États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Canada, Allemagne, France, Pays-Bas, Italie et Singapour

À propos du masque Bunshi

(Image 2 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106774/202108259196/_prw_PI8fl_86vs5Ja1.jpg)

Voici les principales caractéristiques du masque Bunshi, un couvre-visage de nouvelle génération qui établit un équilibre entre un rendement élevé et une sublime conception minimaliste :

- Le masque Bunshi bloque plus de 99 % des particules fines.

(Image 3 : https://videos.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106774/202108259196/_prw_PM1fl_7fZiwb4a.mp4)

Il utilise le dernier filtre en nanofibres inventé par Akihiko Tanioka (*2), professeur émérite à l'Institut de technologie de Tokyo (*3), bloque plus de 99 % des particules fines. Le masque Bunshi offre une protection sûre et efficace aux utilisateurs, car il possède un filtre à maillage plus fin que le masque chirurgical N95.

(*2) Le professeur Tanioka (professeur émérite) est un expert de premier plan dans le domaine des nanofibres.

(*3) L'Institut de technologie de Tokyo, souvent appelé le « MIT du Japon », est l'une des meilleures universités du Japon.

(Image 4 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106774/202108259196/_prw_PI3fl_7DNh7wGl.jpg)

De plus, le masque Bunshi permet aux utilisateurs de respirer facilement, car il utilise la plus récente nanofibre. Le masque respecte l'environnement et contribue à une société durable, car il est fait de matériaux à base de polyéthylène téréphtalate (PET) recyclé. Les utilisateurs pourront également avoir à moins souvent laver le masque grâce aux effets de la désinfection par ultraviolets, car il est résistant aux rayons UV.

- Sa conception est élégante sous tous les angles.

(Image 5 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106774/202108259196/_prw_PI6fl_4O76ai84.jpg)

Le masque Bunshi a une conception bien pensée pour faire ressortir le charme du visage de la personne qui le porte. De plus, sa surface a une touche d'éclat et une apparence superbe.

- Le masque est fait de « tricot de coton de pointe »

Il est fait de tricot de coton de pointe traité par le processus de « silhouette », dont la qualité est supérieure à celle des tissus de gaze. Le masque respire le luxe, étant doux pour la peau et offrant une sensation de confort sec. Une autre caractéristique intéressante est qu'il ne se froisse pas facilement, même après avoir été lavé.

(Image 6 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106774/202108259196/_prw_PI5fl_bwLRf6ST.jpg)

- Le masque a déjà fait ses preuves au Japon en matière de financement participatif :

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site :

