Bulletin sur les placements : Les Québécois obtiennent un A pour l'effort, mais échouent quant aux connaissances de base.

Un sondage de la TD révèle que près de la moitié des Québécois et des Québécoises ignorent par où commencer pour investir de façon autonome.

MONTRÉAL, le 26 sept. 2019 /CNW/ - Alors que l'année scolaire est déjà bien engagée, la population devrait considérer retourner sur les bancs d'école pour réviser leurs connaissances de base sur les placements. Selon un récent sondage de la TD, 38 % des Québécois ignorent par où commencer pour investir. Une proportion encore plus grande de la population québécoise (61 %) admet ignorer la différence entre un fonds commun de placement et un fond négocié en bourse (FNB), et ils sont 37 % à distinguer difficilement une action d'une obligation.

Même s'il est vrai que ces statistiques ne sont pas encourageantes, il y a de quoi se réjouir : octobre est le Mois de l'éducation des investisseurs. C'est donc le moment idéal pour que tous améliorent leurs connaissances et aptitudes en matière de placements.

« Les Québécois et les Québécoises ont des objectifs financiers ambitieux - c'est du moins ce qui ressort des conversations que nous avons avec eux au quotidien, affirme Cathy Sleiman, directrice principale, Est du Canada, Placements directs TD. Mais, on constate un fossé entre le nombre d'outils de placement actuellement offerts et les connaissances et la confiance des investisseurs. »

D'ailleurs, les Québécois s'accordent une note plutôt faible quant à la maîtrise de plusieurs aspects clés des placements :

45 % ignorent comment faire des placements en ligne.

29 % pensent qu'il n'y a aucun intérêt à investir des petites sommes d'argent - et ils sont seulement 25 % à savoir qu'il est possible de commencer à investir avec moins de 100 $.

Près de 40 % (39 %) ignorent où trouver des ressources didactiques gratuites sur les placements.

Et lorsqu'on leur demande quel est leur degré de confiance en tant qu'investisseur, ils sont seulement 5 % à déclarer être des « investisseurs hors pair ». Pour aider à combler ce fossé, Placements directs TD a récemment lancé le Centre d'apprentissage, un carrefour d'apprentissage regroupant du contenu éducatif, accessible depuis la plateforme CourtierWeb. Le Centre d'apprentissage présente une foule de vidéos sur demande, des classes de maître en direct chaque jour et des versions archivées de celles-ci, des webinaires ainsi que des rapports.

« Nous souhaitions créer un centre de ressources en ligne facile d'accès pour aider notre clientèle à élargir ses connaissances en placements, que les gens soient des débutants ou des experts en la matière, explique Mme Sleiman. Le Centre d'apprentissage s'ajoute à la plateforme AppuiObjectifs lancée récemment; il constitue un autre exemple des efforts que nous déployons pour aider notre clientèle à investir avec confiance. »

Les Québécois et les Québécoises qui n'atteignent pas la note de passage en matière d'investissement autonome peuvent trouver de l'aide dans le Centre d'apprentissage en tout temps. Ils peuvent également participer à des activités d'apprentissage offertes par Placements directs TD à l'occasion du Mois de l'éducation des investisseurs.

À propos du sondage Formation des investisseurs de Placements directs TD

La TD a confié à Léger le mandat de mener un sondage en ligne auprès de 1 500 Canadiens et Canadiennes au moyen du panel en ligne de Léger. Les réponses ont été recueillies du 20 au 27 mars 2019. La marge d'erreur de ce sondage était de +/-2,5 %, 19 fois sur 20.

