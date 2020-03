Bulletin spécial sur la COVID-19 : d'éminents juristes s'associent à Condolegal.com

MONTRÉAL, le 30 mars 2020 /CNW Telbec/ - La pandémie mondiale du coronavirus (COVID-19) fait des ravages dans tous les secteurs d'activité. La copropriété n'est pas épargnée par ce fléau, qui suscite moult questionnements dans plusieurs immeubles. Pour cette raison, Condolegal.com a produit un bulletin spécial sur le coronavirus (COVID-19), afin que les administrateurs et les gestionnaires de copropriété puissent demeurer informés, à savoir ce qu'ils doivent faire pour s'ajuster à une situation extraordinaire et sans précédent.

Plusieurs copropriétés divises au Québec comptent des dizaines, voire des centaines d'occupants. Ce climat de proximité les expose à un risque plus élevé de contracter la maladie. Or, dans les circonstances, les administrateurs de copropriété ont des obligations légales à assumer, afin que les copropriétaires soient le mieux protégés possible.

Trois éminents juristes

Ce bulletin a été alimenté par quatre éminents juristes en droit de la copropriété, soit les avocats émérites Yves Joli-Coeur et Yves Papineau, l'avocat Michel Paradis et la notaire émérite Christine Gagnon. François G. Cellier, administrateur du portail Condolegal.com et rédacteur en chef du magazine Condoliaison, en assure la direction.

Dans la première édition de ce bulletin, il a notamment été question de l'importance d'une communication assidue avec les copropriétaires, afin que ces derniers soient tenus au courant des derniers développements au chapitre du coronavirus. L'accent a également été mis sur la prévention, afin d'éviter qu'il se propage dans un immeuble.

Par ailleurs, un court texte traite de la ventilation dans les grands ensembles détenus en copropriété divise. Étant donné la situation, il est recommandé d'assurer un échange d'air permanent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En outre, l'avocat en droit du travail, Richard LeCouffe, s'est penché sur la gestion du personnel en copropriété. Plusieurs employés d'un syndicat travaillent dans un secteur lié aux services essentiels, par exemple les gardiens de sécurité et les préposés à la salubrité.

Report des assemblées de copropriétaires

D'autres sujets parlent des reports d'assemblées générales de copropriétaires, par le fait d'une « distanciation sociale » qu'il faut à tout prix respecter, ainsi que d'une décision rendue par un tribunal, qui a permis à un syndicat de convoquer une assemblée virtuelle.

« Des dizaines de questions affluent sur Condolegal.com. Elles sont posées par autant de syndicats de copropriétaires, qui sont très inquiets des répercussions qu'aura cette pandémie sur leurs états financiers. À titre d'exemple, plusieurs d'entre eux se demandent ce qu'il adviendra du paiement des charges communes (frais de condo), alors que des milliers de personnes perdent leur emploi », font savoir Yves Joli-Coeur, Michel Paradis, Yves Papineau et Christine Gagnon.

Grâce à ce bulletin, bon nombre d'acteurs engagés de près ou de loin en copropriété obtiendront des réponses à leurs questions. D'ailleurs, les personnes désireuses d'en savoir davantage peuvent cliquer sur l'hyperlien Posez votre question sans frais.

Pour consulter le bulletin, on peut cliquer sur cet hyperlien.

