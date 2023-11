Build Tomorrow s'associe à HUG et à Prohibition pour lancer Meta Queens

Une collection d'art numérique valorise les créateurs queer et trans

SAN DIEGO, 9 novembre 2023 /CNW/ - Meta Queens, une communauté avant-gardiste qui amplifie les voix LGBTQ+ dans le monde numérique, a annoncé son partenariat avec Prohibition Art, une plateforme d'art génératif de pointe fondée par Jordan Lyall.

« Meta Queens est fermement engagée dans sa mission de valorisation et d'épanouissement des artistes numériques queer et trans. Notre objectif est d'inspirer, d'éduquer et de créer un sanctuaire où chaque personne se sent reconnue, célébrée et en sécurité, y compris dans le domaine de la technologie. »

- Matt Arnold, fondateur de Meta Queens .

« Ce projet avec Meta Queens élève l'inclusion au-delà de la technologie, dans la communauté et la représentation. Alors que les précédents projets de Prohibition ont réduit les obstacles technologiques, ce partenariat amplifie les identités diverses au sein de la communauté numérique. C'est plus qu'un projet, c'est un message profond d'acceptation et de célébration de la diversité qui transcende l'art numérique. » - Jordan Lyall, fondateur de Prohibition Art

La collection d'art génératif sera lancée le 16 novembre sur Prohibition.Art pour sensibiliser la population et recueillir des fonds afin de soutenir les organismes LGBTQIA+ sans but lucratif Trans Tech Social et Outright International .

« Lorsque vous avez différentes technologies comme les NFT, la chaîne de blocs et plus encore, je sais, en tant que personne queer et trans, que je dois faire partie de la conversation et apprendre. C'est aussi le cas pour les finances. Le système donne l'impression que seules certaines personnes peuvent participer et je pense que c'est l'élément le plus important ici : la participation est essentielle, surtout si nous voulons nous reconnaître dans les systèmes, les collectivités et même les technologies. »

- Angelica Ross, actrice/activiste et fondatrice de Trans Tech Social

Dans le cadre d'un appel ouvert collaboratif avec HUG, un marché social qui met les artistes numériques en contact avec les amateurs d'art, Meta Queens a récemment sélectionné cinq artistes internationaux qui ont conçu des arrière-plans qui seront présentés dans la collection d'art génératif.

« Dans le cadre d'un engagement commun visant à accroître le nombre d'artistes issus de milieux traditionnellement sous-représentés, HUG est ravie de travailler avec MetaQueens pour offrir des occasions et des ressources aux artistes de la communauté LGBTQIA+ », a déclaré Debbie Soon, cofondatrice et directrice de la croissance de HUG.

À noter dans votre agenda :

Meta Queens sera lancé le 16 novembre sur Prohibition pour 0,01 ETH par jeton.

Suivez-nous ( X , IG , SITE ) pour plus de renseignements et pour connaître les dernières nouvelles sur le lancement. Bénéficiez d'un accès anticipé en vous inscrivant sur HEYMINT.

À propos de Meta Queens

Meta Queens est une communauté dynamique qui se consacre à la valorisation et à l'épanouissement des créateurs et des artistes queer et trans dans l'espace numérique tout en redonnant aux organismes sans but lucratif LGBTQIA+ locaux.

Meta Queens a été lancée grâce à Build Tomorrow, un incubateur spécialisé qui s'est engagé à aider à façonner un avenir plus durable grâce à l'utilisation des technologies émergentes. Build Tomorrow comble le fossé entre les créateurs, les marques et les technologies pour donner vie à leurs idées.

