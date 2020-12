Budureasca : La dégustation virtuelle de vin dépasse les attentes

Après avoir organisé des dégustations de vin avec la LGDM et la SIVS Québec pendant deux années consécutives, la maison Budureasca a gagné en reconnaissance et en appréciation sur le marché canadien. Face à l'impossibilité d'organiser une troisième dégustation de vin en raison de la pandémie, l'équipe avant-gardiste de la direction de Budureasca a rencontré ses consommateurs... en ligne !

Les quatre sessions virtuelles de la « Dégustation en direct de la cave Budureasca » ont été initialement conçues pour 80 participants. Le concept était de fournir aux participants un ensemble de dégustation gratuit contenant des bouteilles en petit formats de trois vins différents ainsi que quelques accessoires.

La directrice générale, Olga Miloiu, a déclaré que « l'ampleur de l'événement nous a tous surpris. Nous n'avions jamais prévu que nous irions plus loin que ce que nous avions visé ». Elle a souligné que « les places se remplissaient si vite après l'ouverture des inscriptions que nous avons dû ajuster nos plans pour accueillir davantage de participants et leur offrir des ensembles de dégustation ». Finalement, nous avons réussi à accueillir 160 participants et 100 autres sont sur notre liste d'attente pour de futurs événements ».

Le représentant de RoWine, l'agent de Budureasca pour l'importation privée, a noté que « la force financière de Budureasca et son dévouement à l'expansion sur les marchés du Québec et de l'Ontario, nous a permis d'offrir gratuitement les ensembles appréciés par tous ».

Les participants ont apprécié la dégustation de vin virtuelle qui a duré près de deux heures chacune. L'œnologue de Budureasca, Stephen Donnelly, a présenté chaque vin en direct de la salle des barriques, guidant soigneusement le public tout au long de la dégustation.

Les commentaires positifs sont encourageants :

- « Merci pour cette présentation intéressante. Le vin que nous avons bu hier était excellent. J'ai lu votre site et je vais certainement le commander bientôt ». - G.C.

- « Merci ! J'ai vraiment apprécié cette dégustation et mon préféré est le Noble 5 ». R.B.

- « C'était un plaisir de participer à la dégustation de vin. Le vin est excellent, et les informations données ont été très utiles. J'espère être en contact avec vous tous à l'avenir ». P.K.

RoWine (www.ro-wine.com) dispose d'un portefeuille de douze vins Budureasca disponibles dans son importation privée. Les représentants des deux entreprises s'attendent à ce que la liste soit bientôt disponible à la SAQ.

À propos de Budureasca

Les vignes Budureasca s'étendent sur 275 hectares de vignes et cachent au milieu de celles-ci l'imposant Budureasca Crame, achevé en 2013, grâce à un investissement de plus de 6 millions d'euros. Avec ses 5200 m² construits, c'est la cave à vin la plus récente et la plus grande de Dealu Mare. Elle possède l'un des centres viticoles les plus modernes de Roumanie avec une capacité de production et de stockage de 3 millions de litres de vin par an.

À Budureasca, on trouve des vins rouges, blancs et rosés, vinifiés dans le style moderne du Nouveau Monde par l'œnologue Stephen Donnelly.

La qualité des vins Budureasca est confirmée par plus de 200 médailles lors de prestigieux concours internationaux tels que Rose du Monde, Mundus Vini, Mondial du Merlot, Carafe, World of Brussels, The International Wine Challenge. Les vins Budureasca sont appréciés à la fois en Europe, dans des pays tels que la Belgique, l'Allemagne, le Danemark et le Royaume-Uni, ainsi qu'en Asie (Japon, Corée) et récemment sur les marchés américains (États-Unis, Canada).

Budureasca a une stratégie marketing consolidée, dédiée et adaptée aux spécificités de chaque marché étranger. Pour le marché canadien, outre les actions de marketing communes, Budureasca a initié, organisé et soutenu financièrement une visite d'équipe de journalistes en Roumanie et dans la cave Budureasca. Le succès de la visite en 2019 devait être répété en 2020 et il est actuellement reporté jusqu'à ce que les restrictions de voyage soient levées.

Campagne financée avec un financement de l'UE

SOURCE Viile Budureasca

Renseignements: Dana Raiu - +1 (514) 963-7304 - [email protected]