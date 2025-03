Budget Québec 2025-2026 : la Chambre salue un budget axé sur les besoins des entreprises dans un contexte de guerre commerciale

MONTRÉAL, le 25 mars 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue le budget présenté aujourd'hui par le ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, Eric Girard, dans un contexte de guerre commerciale et de grande incertitude économique.

Un budget pour les entreprises

« Le budget présenté aujourd'hui constitue un jeu d'équilibriste réussi entre le défi de générer un accroissement significatif de l'investissement des entreprises, la nécessité de bien soutenir les populations vulnérables et l'importance de garder le contrôle des finances publiques, après un déficit inattendu de 11 milliards de dollars en 2023-2024. Nous saluons l'approche adoptée par le ministre Girard d'accélérer l'amortissement des investissements en innovation et en productivité, ce qui incitera les entreprises à investir tout en protégeant leurs liquidités. Nous saluons également la décision de maintenir une trajectoire de retour à l'équilibre budgétaire d'ici cinq ans, même si nous sommes bien conscients qu'une dégradation accrue de l'environnement d'affaires pourrait contraindre le gouvernement à ajuster cette cible. C'est un exercice de rigueur nécessaire », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Du soutien additionnel pour l'internationalisation et l'innovation

« Le budget répond à une demande prioritaire qu'avait formulée la Chambre dans le cadre des consultations, soit de soutenir l'internationalisation et la diversification de nos marchés d'exportation, en plus des initiatives porteuses déjà annoncées par la ministre Fréchette et Investissement Québec. Nous saluons l'investissement additionnel de 15,8 millions de dollars destiné à soutenir les ORPEX et Investissement Québec, qui accompagnent directement les entreprises dans leurs projets d'exportation. Nous soulignons également la volonté du gouvernement de dynamiser le commerce intérieur canadien, une occasion stratégique pour nos entreprises », a ajouté Michel Leblanc.

« Nous saluons la modernisation du régime d'aide fiscale à l'innovation et l'instauration du crédit d'impôt pour la recherche, l'innovation et la commercialisation (CRIC), un nouveau crédit d'impôt visant à accélérer l'investissement en innovation précommerciale. Le déploiement de ce crédit sera d'autant plus stratégique, considérant que le gouvernement a resserré les critères d'admissibilité au crédit d'impôt pour le développement des affaires électroniques (CDAE), afin d'encourager l'intégration de modules d'intelligence artificielle dans les solutions technologiques. Nous appuyons cette volonté de soutenir des projets numériques à plus forte valeur ajoutée au sein de nos entreprises. Nous saluons également les budgets accordés au financement de secteurs stratégiques pour l'économie du Grand Montréal, notamment le soutien à la nouvelle stratégie des sciences de la vie, ainsi que l'appui à Finance Montréal et au Mila », a poursuivi Michel Leblanc.

Des mesures qui auront des effets positifs pour la métropole

« La Chambre s'est fortement mobilisée dans la dernière année en soutien au milieu de la culture et des arts vivants, qui traverse une crise sans précédent. Les travaux que nous avons menés ont démontré l'ampleur des retombées économiques de ce secteur stratégique, qui renforce l'attractivité et la vitalité de la métropole. Nous avions demandé au ministre Girard de prévoir des sommes additionnelles afin de valoriser nos atouts culturels. Nous sommes rassurés de constater que le ministre a répondu à notre demande et qu'il prévoit plus de 544 millions de dollars sur cinq ans, notamment pour bonifier le financement du Conseil des arts et des lettres du Québec. Le budget comprend également un plan d'investissement de 448 millions de dollars pour la préservation des infrastructures culturelles, incluant la Place des Arts, une institution de premier plan à Montréal. Nous saluons aussi les sommes prévues pour les festivals et événements culturels, qui constituent des véhicules stratégiques pour favoriser la découvrabilité des créations et des artistes d'ici. Dans le contexte actuel, nous apprécions que le gouvernement ait ciblé le secteur culturel », a continué Michel Leblanc.

« La métropole est aux prises avec des enjeux de sécurité publique et d'itinérance, qui préoccupent le milieu des affaires et la communauté. Les sommes additionnelles présentées dans le budget étaient nécessaires, afin de permettre aux organismes et aux policiers d'accompagner les plus vulnérables, tout en rehaussant les budgets pour améliorer l'offre de logements. À cet effet, les données des trois dernières années sur les mises en chantier à Montréal sont alarmantes. Nous avons présenté un modèle innovant de financement des infrastructures publiques pour permettre le développement immobilier dans des secteurs stratégiques, tels que Bridge-Bonaventure. Nous allons poursuivre nos efforts avec les gouvernements et le secteur privé pour accélérer l'élargissement de l'offre d'habitation dans la métropole », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

