Budget Québec 2023 : Le gouvernement Legault rate la cible pour les familles et le milieu communautaire

Le budget Girard ne répond pas aux besoins des membres la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille et des familles qui bénéficient de leurs services au quotidien alors que plus du tiers des OCF sont à risque de devoir cesser leurs activités d'ici 5 ans, selon une nouvelle étude nationale

QUÉBEC, le 22 mars 2023 /CNW/ - La Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) et ses 257 organismes membres œuvrant auprès des familles partout au Québec accueillent négativement le budget présenté ce mardi par le ministre des Finances, M. Eric Girard, à l'Assemblée nationale.

Au terme d'un processus rigoureux d'évaluation des besoins financiers des organismes communautaires Famille (OCF) réalisé l'automne dernier, la FQOCF avait présenté au gouvernement du Québec une série de recommandations visant à mettre fin au problème de sous-financement chronique et historique qui menace la survie de dizaines d'organismes locaux dont les services d'accompagnement et de soutien sont essentiels pour des milliers de familles québécoises.

Parmi ces recommandations figuraient notamment le rehaussement du financement à la mission octroyé aux OCF, une indexation de ces sommes en fonction de l'inflation annuelle afin d'éviter un appauvrissement du milieu communautaire à long terme, ainsi qu'une bonification du financement accordé à la FQOCF en soutien au développement communautaire des organismes locaux.

La FQOCF et ses membres attendent en effet depuis 2019 que le gouvernement Legault donne suite, comme il s'y était initialement engagé, à l'ensemble des « recommandACTIONS » de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ), présidée par Régine Laurent. La CSDEPJ recommandait entre autres de bonifier, à un minimum de 200 000 dollars par année, le financement à la mission accordé à tous les organismes communautaires Famille du Québec. Une cible qui n'a toujours pas été atteinte à ce jour et que le gouvernement ne prévoit pas atteindre avant 2027-2028, soit près d'une décennie trop tard.

« La FQOCF déplore que le gouvernement du Québec rate encore une fois, pour une 4e année consécutive, la cible prioritaire fixée par la Commission Laurent. C'est d'autant plus préoccupant que la pandémie a engendré une hausse considérable de la demande pour les services des OCF partout au Québec, ce qui accentue encore plus la pression sur leur situation financière qui était déjà précaire avant la pandémie. C'est une grande déception et une impression de promesse brisée pour notre mouvement, qui ne peut tout simplement pas attendre cinq autres années avant d'atteindre l'objectif fixé en 2019 et que le gouvernement Legault s'était alors engagé à compléter rapidement. »

- Alex Gauthier, directeur général de la FQOCF

Des organismes à l'agonie

La FQOCF a réalisé et présenté au gouvernement à l'automne 2022 une vaste enquête nationale visant à brosser un portrait global, données probantes à l'appui, de la situation financière des OCF au Québec.

Les constats qui en ressortent sont sans équivoque; la pandémie a eu des conséquences directes sur les opérations et les finances des OCF du Québec, des impacts qui ont aggravé encore plus leur situation déjà précaire avant l'émergence de la COVID-19. En effet, plus du tiers (34,4%) des OCF seraient à risque « élevé » ou « très élevé » d'être forcés de cesser leurs activités si leur situation financière ne s'améliore pas d'ici 5 ans.

À cela s'ajoute la hausse des dépenses dues à l'inflation et à la pénurie de main-d'œuvre qui affecte tous les secteurs de la société québécoise, ainsi qu'une hausse marquée de la demande pour des services d'accompagnement et de soutien : plus de quatre répondants sur cinq (83,58 %) ont constaté une augmentation des besoins des familles dans les deux dernières années. De ce nombre, plus des trois quarts des OCF consultés ont déclaré que cette augmentation était de plus de 20% par rapport à l'année 2019-2020.

« Plus que jamais, le réseau des OCF ressort fragilisé après deux années de pandémie et ce, alors que les besoins des familles ne font qu'exploser à l'heure actuelle. À la lumière de ces données, force est de constater qu'il est urgent d'agir et d'en faire plus pour assurer la pérennité de notre milieu communautaire et ce, au bénéfice des milliers de mères, de pères et d'enfants qui bénéficient des services d'accompagnement et de soutien des OCF chaque année. Le gouvernement du Québec, qui a eu accès à l'ensemble de ces données dans les derniers mois, a ignoré le cri d'alarme du milieu communautaire Famille. Il ne peut tout simplement plus rester les bras croisés face à une réalité aussi critique. L'avenir de notre filet social est en jeu ici; on se dirige tout droit vers une grave crise qui risque de priver des communautés entières des services essentiels de leur OCF », conclut Alex Gauthier.

Le mémoire prébudgétaire 2023-2024 de la FQOCF présentant les résultats détaillés de l'enquête nationale sur la situation financière des OCF est disponible pour téléchargement en ligne :

https://fqocf.org/?jet_download=16109

Les OCF au Québec

Véritables alliés des parents, les organismes communautaires Famille (OCF) du Québec agissent pour le mieux-être des familles et possèdent une expertise d'accompagnement incontournable auprès des mères, des pères et de leurs enfants, de la grossesse jusqu'à l'âge adulte.

Présents dans l'ensemble des régions du Québec sous diverses appellations, ces organismes de première ligne offrent aux parents un continuum de services et de ressources. Par divers ateliers, formations et conférences, des services de répit et de haltes-garderies, des activités de stimulation, d'éveil à la lecture et de préparation à l'entrée scolaire, des cuisines collectives, des cafés d'échanges entre parents, une offre de camps de jour et plusieurs autres activités, les OCF favorisent l'épanouissement des familles, l'enrichissement du rôle parental ainsi que le plein développement des enfants et des communautés.

À propos de la FQOCF

Depuis 1961, la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) représente, soutient et vise à accroître le rayonnement et le développement professionnel de près de 260 organismes membres, en plus de promouvoir leur savoir-faire unique en matière d'accompagnement des parents, qui sont les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants.

Alimentée par l'expérience de ses membres et par leur rôle d'observateur privilégié des familles, la FQOCF agit nationalement en interpellant les décideurs publics et les médias sur des enjeux que vivent les familles.

