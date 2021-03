Budget provincial : de l'aide pour les aînés, se réjouit le Réseau FADOQ

MONTRÉAL, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Réseau FADOQ constate avec plaisir que plusieurs mesures du budget du ministre québécois des Finances, Éric Girard, concernent les aînés, les plus touchés par la crise sanitaire : hausse du crédit d'impôt pour maintien à domicile, hausse de l'enveloppe consacrée aux soins à domicile, aide aux petites résidences privées pour aînés (RPA) en région, ainsi que pérennisation des postes des préposés aux bénéficiaires embauchés dans les CHSLD pendant la pandémie.

Le plus important organisme d'aînés au pays se réjouit particulièrement de l'injection de 269 M$ sur 5 ans pour le crédit d'impôt remboursable pour maintien à domicile. Le remboursement des dépenses admissibles passera de 35% à 40% d'ici 2026.

« Il s'agit d'un gain important pour notre organisation, souligne la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman. Nous demandions précisément dans notre mémoire prébudgétaire que ce crédit d'impôt passe à 40 %. Le gouvernement bonifie l'aide fiscale pour les aînés vivant en immeuble de logements, octroie une aide financière plus importante aux personnes en perte d'autonomie, en plus de simplifier la mesure fiscale. »

Vivement les soins et services à domicile

Du côté des soins et services à domicile, le Réseau FADOQ est satisfait que des sommes additionnelles de 750 M$ soient prévues d'ici 2025-2026 afin d'intensifier l'offre de services publics. Ces sommes supplémentaires permettront d'ajouter des heures de services de soutien à domicile, des services d'assistance personnelle et d'aide aux activités de la vie domestique, des soins et services professionnels, de même que des services aux personnes proches aidantes.

« Ça fait des années que nous réclamons des investissements dans les soins à domicile, un moyen de favoriser l'autonomie des aînés, d'augmenter leur bien-être et de soulager les finances publiques. Nous avions d'ailleurs salué en novembre dernier l'octroi de 100 M$ supplémentaires pour bonifier l'offre de services. Évidemment, les investissements devront continuer de croître au cours des prochaines années, alors que le vieillissement de la population s'accélérera au Québec », affirme Mme Tassé-Goodman.

Des efforts à poursuivre

En matière de santé, le budget recèle également une excellente nouvelle : l'investissement de 750 M$ annuellement pour pérenniser des mesures prises durant la pandémie, notamment l'embauche de 10 000 préposés aux bénéficiaires et de gestionnaires d'établissements de soins de longue durée, ainsi que la conversion des postes de préposés à temps partiel vers du temps plein.

« C'est une bonne nouvelle, mais nous espérons évidemment que le gouvernement poursuivra ses efforts quant au rehaussement du personnel soignant dans le réseau, ce qui, à terme, permettra d'améliorer les ratios personnel soignant/patients, et d'améliorer la qualité des soins. Ce qui rime avec bientraitance », ajoute la présidente du Réseau FADOQ.

Hébergement de longue durée : attention !

Le budget Girard prévoit également des sommes supplémentaires pour faire face à la hausse des coûts des maisons des aînés, qui passent de 1,56 G$ à 2,6 G$. Il prévoit également 95 M$ d'ici 2025 pour améliorer la qualité de vie des proches aidants.

« Nous demeurons toutefois perplexes, précise Mme Tassé-Goodman. Nous accueillons favorablement le fait que ces sommes soient réservées. Mais comme le diable se cache parfois dans les détails, nous avons hâte de voir comment les sommes seront déployées. Et nous avons tout aussi hâte au dépôt de la politique nationale pour les proches aidants et du plan d'action. »

Le Réseau FADOQ, qui réclamait une aide pour les petites RPA, salue finalement le programme d'aide à la mise aux normes de certaines RPA. L'aide financière de 52 M$ cible en particulier les plus petites résidences, importantes dans les régions.

Avec plus de 550 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs.

SOURCE FADOQ

Renseignements: Bernard Blanchard, Directeur des communications, Réseau FADOQ, 514 557-0001, [email protected]; Philippe Poirier-Monette, Conseiller en droits collectifs, Réseau FADOQ, 514 252-3017, poste 3440, [email protected]

Liens connexes

http://www.fadoq.ca/