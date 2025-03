Budget provincial : Couper en éducation, une décision inacceptable et scandaleuse

MONTRÉAL, le 28 mars 2025 /CNW/ - Le Conseil national du soutien scolaire du syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau -- (CNSS-SEPB-Québec-FTQ) dénonce avec une grande vigueur les coupes budgétaires en éducation annoncée par la CAQ lors du dépôt de son budget cette semaine.

La présidente du CNSS, Manon Cholette ne décolère pas, « un gouvernement un tant soit peu responsable ne devrait jamais au grand jamais couper en éducation. Le secteur scolaire c'est la fondation de notre société, nos membres façonnent l'avenir des jeunes au quotidien et la CAQ leur enlève les moyens de bien faire leur travail, comment peut-on en arriver là?", demande-t-elle.

Ne vous laissez pas berner. La CAQ annonce une augmentation de 2,2% des dépenses en éducation, mais dans les faits cette augmentation anémique représente une diminution face aux défis auxquels font face nos membres.

« Les infrastructures sont en décrépitude depuis des années, la violence dans les écoles est un problème criant. De plus en plus d'élèves demandent une attention particulière, nous aurions souhaité des annonces qui nous auraient permis de garder la tête hors de l'eau. Au lieu de ça, on nous annonce une enveloppe budgétaire qui au mieux favorisera le statu quo et au pire fera sombrer le milieu scolaire dans un marasme plus important », ajoute Mme Cholette.

Renforcement de la Loi 21, un autre coup dur

Comme si ce n'était pas suffisant, la CAQ a également annoncé qu'elle comptait renforcer la Loi 21 afin de favoriser davantage la laïcité dans le réseau scolaire. Le CNSS estime que cette initiative n'aura pour effet que d'empirer la pénurie d'employé.es qui sévit actuellement dans le réseau.

« Ne nous cachons pas la tête dans le sable, le renforcement de la Loi 21 vise principalement un groupe formé surtout de femmes. Ces dernières sont nombreuses à occuper un poste dans nos centres de services et commissions scolaires et si on les oblige à choisir entre leur foi et leur travail, nous allons les perdre », dénonce Mme Cholette.

Le manque de personnel dans les centres de services et commissions scolaires du Québec est criant. Le recrutement et la rétention du personnel sont difficiles parce que les conditions de travail ne sont pas alléchantes.

« Le gouvernement a gelé les embauches pendant plusieurs mois et voilà qu'il se propose de lancer un ultimatum à nos collègues au risque d'en perdre plusieurs. C'est un enjeu de dignité pour nos membres et au niveau des ressources humaines c'est une grave erreur stratégique », conclut Mme Cholette.

À propos du CNSS

Le CNSS représente près de 8000 employé.es du soutien scolaire des Commissions scolaires anglophones, New Frontiers, Riverside (SEPB-576) et Sir Wilfrid-Laurier (SEPB-577) de même que les Centres de services francophones Marie-Victorin (SEPB-578) et Marguerite-Bourgeoys (SEPB-579).

