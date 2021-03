Budget provincial 2021-2022 - Une aide financière de 23,4 millions de dollars à Femmessor pour stimuler l'entrepreneuriat inclusif et diversifié

QUÉBEC, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - Femmessor salue le dévoilement du budget provincial 2021-2022 fait hier par le ministre des Finances, monsieur Éric Girard, et se réjouit des annonces qui visent à stimuler une relance économique inclusive et diversifiée alors que la pandémie continue d'affecter un grand nombre d'entrepreneur.e.s. Le gouvernement du Québec a ainsi annoncé un investissement de 23,4 millions de dollars à Femmessor, ce qui permettra à l'organisation de soutenir une plus vaste clientèle d'entrepreneur.e.s.

Femmessor souligne également la disponibilité d'une seconde enveloppe qui pourrait atteindre 25 M$, en parité avec d'autres investisseurs, pour favoriser le développement de l'entrepreneuriat inclusif et diversifié dans toutes les régions du Québec. De plus amples détails sur cette initiative seront dévoilés ultérieurement par le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la ministre déléguée au Développement économique régional.

« Nous saluons la détermination du gouvernement du Québec à vouloir soutenir adéquatement les femmes entrepreneures de même que les entrepreneur.e.s qui sont présentement sous-représenté.e.s au plan économique. Certes, les femmes ont évolué de manière très favorable sur la scène entrepreneuriale au cours des dernières années, notamment grâce à tous les efforts qui ont été consacrés par les gouvernements et les acteurs de l'écosystème, dont Femmessor. Nous nous réjouissons de pouvoir mettre à profit notre expertise de pointe en matière de financement et d'accompagnement au service des entrepreneur.e.s pour qui les obstacles sont plus nombreux. C'est ainsi que nous pourrons véritablement développer le plein potentiel entrepreneurial du Québec », mentionne Sévrine Labelle, présidente-directrice générale de Femmessor.

Depuis plus de 25 ans, Femmessor se voue au développement de l'entrepreneuriat féminin au Québec. Présente dans les 17 régions administratives, l'organisation a permis depuis 2001 l'octroi de 33 M$ en financement au sein de plus de 1 225 entreprises dirigées et détenues par des femmes et dont 78 % sont toujours en activité après 5 ans. Ces investissements ont généré plus de 185 M$ en retombées et ont permis de créer et de maintenir près de 6 175 emplois. À travers le temps, les actions de Femmessor ont touché plus de 75 000 entrepreneures au Québec.

« Grâce à la vision et à la collaboration du gouvernement du Québec, Femmessor a été en mesure d'aider des milliers de femmes à construire des entreprises prospères, durables et dont la contribution économique, sociale et environnementale est indéniable. L'annonce d'hier témoigne de la reconnaissance du travail accompli par notre organisation depuis plus de 25 ans et de la confiance du gouvernement envers notre capacité à générer un impact sur la diversification de notre écosystème entrepreneurial. C'est avec conviction que nous poursuivrons notre mission et que nous collaborerons avec les partenaires de l'écosystème au développement d'une économie plus inclusive et diversifiée », conclut Guylaine Caux, présidente du conseil d'administration de Femmessor.

À propos de Femmessor

Femmessor est une organisation dédiée au développement de l'entrepreneuriat féminin qui a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises dirigées et détenues en tout ou en partie par des femmes dans les 17 régions du Québec.

Son offre de financement conjuguée à une expérience d'accompagnement adaptée aux besoins des entrepreneures permet à ces dernières de bâtir des entreprises durables et prospères.

Femmessor est soutenue financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Grâce à un partenariat avec le Fonds pour les femmes entrepreneures FQ (Femmessor, Fondaction, Investissement Québec à titre de mandataire pour le gouvernement du Québec), elle facilite l'accès à près de 19 millions de dollars pour soutenir, par le biais de prêts conventionnels, des entreprises comptant au moins une femme dans un poste stratégique et détenant au moins 25 % des actions et des votes.

