Budget provincial 2020 : le Réseau FADOQ réclame des investissements rapides en santé

MONTRÉAL, le 3 mars 2020 /CNW Telbec/ - À une semaine du dépôt du 2e budget caquiste, le Réseau FADOQ demande au gouvernement Legault de s'attaquer de façon urgente aux graves problèmes de ratios en santé.

Le plus grand organisme d'aînés au Canada revendique l'instauration de nouveaux ratios professionnels en soins/patients dans l'ensemble du Québec lors de son prochain exercice financier .

Les décideurs politiques en poste à Québec doivent prendre acte une fois pour toutes des résultats encourageants des projets-pilotes mis en place en 2018, projets-pilotes qui ont connu un tel succès qu'ils ont tous été prolongés au-delà de leur durée prévue initialement.

La maltraitance organisationnelle et le travail jusqu'à l'épuisement sont des conséquences directes des problèmes de ratios. Il est nécessaire d'implanter des méthodes adaptées à la réalité et aux besoins des citoyens, patients comme soignants.

« On a l'impression de se répéter, mais il faut humaniser le système en soutenant avec plus de conviction les différents professionnels pour que ceux-ci puissent offrir les soins adéquats aux patients. Il faut revoir l'organisation du travail, valoriser les professions de la santé et éliminer le temps supplémentaire obligatoire », réitère la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Accessibilité financière accrue aux soins de longue durée

Le Réseau FADOQ presse aussi le gouvernement Legault de revoir les paramètres de la contribution financière des adultes hébergés en soins de longue durée.

Depuis 1983, la valeur des biens et propriétés pris en compte afin de déterminer la réduction ou l'exonération de la contribution financière des adultes hébergés en centre de soins de longue durée n'a jamais été indexée.

« La réalité, c'est que ça coûte de plus en plus cher d'être hébergé dans un établissement de soins de longue durée et qu'il y a de moins en moins d'accès au programme d'exonération. Ce n'est pas normal que des gens se ruinent pour une place en CHSLD, de même que dans les futures maisons des aînés », déplore Mme Tassé-Goodman.

Révision du crédit d'impôt pour aidant naturel

Le Réseau FADOQ enjoint le gouvernement caquiste de doubler les sommes associées à chacun des volets du crédit d'impôt pour aidant naturel pour que la somme versée soit de 2 500 $.

« Lors de la dernière campagne électorale, la Coalition avenir Québec s'était engagée à bonifier ce crédit d'impôt jusqu'à hauteur de 2 500 $. Cette promesse doit être réalisée lors du prochain budget », soutient Mme Tassé-Goodman.

Le Réseau FADOQ rappelle que 20 % des proches aidants vivent de l'insécurité financière et que leurs responsabilités entraînent une perte de revenu d'environ 16 000 $ par année.

Instaurer un régime d'assurance fonds de pension

Ces demandes font partie des 36 recommandations que le Réseau FADOQ a présentées au ministre des Finances Éric Girard lors des consultations prébudgétaires. Le Réseau avait d'ailleurs profité de cette occasion pour rappeler au gouvernement du Québec l'urgence d'implanter un régime d'assurance fonds de pension afin de mieux protéger les intérêts des travailleurs.

À la suite du refus du ministre Girard d'acquiescer à cette demande, le Réseau a invité la population à signer une pétition mise en ligne sur le site de l'Assemblée nationale qui demande au gouvernement de revoir la législation encadrant la protection des régimes de retraite au Québec.

« Le premier ministre doit faire savoir publiquement s'il est du même avis que son ministre des Finances. Notre organisation encourage M. Legault à mettre en place une structure pour éviter que d'autres travailleurs soient floués dans un avenir rapproché. Autrement, le premier ministre aura sur la conscience les prochains drames humains causés par la terminaison d'un régime de retraite », déclare Mme Tassé-Goodman.

Avec plus de 535 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs physiquement et intellectuellement.

