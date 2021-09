Budget participatif - Retour sur les projets priorisés par les résidents : l'arrondissement complète la démarche participative dans ses trois quartiers

Participer et se réunir malgré le contexte Les démarches de budget participatif dans chaque quartier ont mobilisé la participation de plus de 3 000 personnes, et ce, dans un contexte de pandémie pour les deux dernières démarches. L'arrondissement souhaite remercier chaleureusement tous les résidents qui ont voté, tous ceux qui ont participé aux comités de pilotage issus de ces trois démarches et les organismes des trois quartiers, pour leur implication remarquable tout au long des processus. L'arrondissement tient aussi à souligner le travail du Centre d'écologie urbaine de Montréal (CEUM), dont les services ont été retenus pour accompagner l'arrondissement dans toutes les étapes du projet.

Retour sur le budget participatif Hochelaga-Maisonneuve (2021)

Parmi les 8 projets soumis au vote en 2021, deux projets ont été retenus par les résidents de ce quartier, lesquels seront réalisés en cours d'année 2022-2023. Ces projets sont :

Marché public saisonnier pour maraîchers et artisans à la Place des Tisserandes (300 000 $)

Mémoires de quartiers - circuit patrimonial, historique et artistique (45 000 $)

Le montant alloué au budget participatif étant de 350 000$, la somme résiduelle de 5 000 $ permettra de bonifier les projets.

Retour sur le budget participatif Mercier-Est (2020)

Les résidents de Mercier-Est, qui ont été près de 1 000 à voter pour leurs projets préférés en décembre 2020, ont priorisé deux projets sous le signe de la sécurité alimentaire :

Marché public dans le secteur Honoré-Beaugrand (230 000 $)

Projet d'agriculture urbaine - jardin collectif (75 000 $)

Avancement du projet de marché public

Après discussions avec la Société de transport de Montréal (STM) et diverses études, le scénario d'implantation qui a été retenu par l'arrondissement comme étant le plus viable à long terme est celui d'aménager le marché public saisonnier à deux pas de la station de métro Honoré-Beaugrand, sur la rue Gustave-Bleau, entre Honoré-Beaugrand et Beaurivage. Ce tronçon de rue sera ainsi dédié à la circulation piétonne et cycliste, en plus de sécuriser le secteur, et accueillera une installation qui demeurera en place toute l'année. L'échéancier prévoit le commencement des travaux d'aménagement en 2022, en vue d'une ouverture du marché au printemps 2022. Le concept d'aménagement du marché sera présenté aux riverains en amont des travaux afin de répondre le mieux possible aux attentes et préoccupations du secteur.

En ce qui concerne la gestion et l'occupation des nouvelles installations, l'arrondissement lance aujourd'hui un appel à propositions. Les organismes intéressés sont invités à développer leurs projets de marché public saisonnier en cohérence avec les souhaits exprimés par la population dans le cadre de la démarche participative.

→ Pour prendre connaissance de l'appel à propositions, rendez-vous sur : realisonsmtl.ca/budgetmercierest .

Avancement du projet d'agriculture urbaine

Au terme de l'analyse approfondie des sites proposés pour l'implantation du jardin collectif, l'arrondissement a retenu le parc Carlos-d'Alcantara pour la réalisation de ce projet. En effet, le centre du tournebride Contrecœur ciblé lors de la démarche participative offrait finalement trop peu d'espace de jardinage et soulevait des enjeux de sécurité et d'accessibilité. De même, les abords du tournebride Robitaille offraient une superficie limitée considérant la présence d'autres services publics (Hydro-Québec) et du passage d'autobus. L'échéancier prévoit un début des travaux d'aménagement au printemps prochain, ce qui permettra à la communauté de s'approprier ce nouvel espace pour y jardiner, apprendre et socialiser au cours de la belle saison.

Retour sur le budget participatif Mercier-Ouest (2019)

Rappelons que parmi les 11 projets soumis au vote en 2019, quatre projets ont été priorisés par les résidents de ce quartier, dont trois ont été réalisés en cours d'année 2020. Ces projets sont :

Le pavillon de Mercier-Ouest au parc St-Donat (200 000 $)

(200 000 $) On revampe nos pistes cyclables (25 000 $)

Sécurisons nos traverses, autour du Centre Domaine (45 000 $)

Le Petit Nid , au métro Cadillac (50 000 $)*

*Ce projet n'a pu être réalisé puisque l'arrondissement est en attente d'un échéancier de la STM pour les travaux à venir à l'édicule de la station Cadillac. L'échéancier de réalisation des travaux pour le projet Le Petit Nid sera arrimé à celui de la STM.

Le montant alloué au budget participatif étant de 350 000$, la somme résiduelle de 30 000 $ a permis de bonifier les projets.

Pour tout connaître sur les démarches participatives, rendez-vous à :

