Budget participatif Hochelaga-Maisonneuve - Du 12 au 30 juillet, c'est le temps de voter!

« Ce 3 e budget participatif dans notre arrondissement, en autant d'années, démontre que la mobilisation des citoyens et organismes est bien présente. Au total, 239 idées ont été soumises en début d'année pour le budget participatif Hochelaga-Maisonneuve. Au final, ce sont 8 projets qui se retrouvent aujourd'hui sur le bulletin de vote. L'intérêt constant de la population est un gage de pérennité dans les développements de projets et j'invite les citoyens du quartier à voter massivement pour le ou les projets qui leur tiennent à cœur», mentionne M. Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement.

Le conseiller du district d'Hochelaga, M. Éric Alan Caldwell, rappelle que c'est une somme de

350 000 $ qui est mise à contribution pour améliorer le quartier et que les 8 projets retenus pour le vote sont présentés selon les quatre catégories suivantes :

Espaces publics et culturels Espaces verts et multifonctionnels Jardins et alimentation Sports et loisirs dans les parcs

Voici la liste des huit projets dans quatre catégories différentes :

1. Couvertum

Sous l'espace couvert du parc Hochelaga, aménager le lieu pour permettre les rencontres et la tenue d'activités diverses. Ex: danse, entraînement libre, etc.

Branchement pour sonorisation et éclairage intégré à l'espace couvert



Scène



Mobilier urbain déplaçable (bancs, tables)



Cabanon pour entreposage du mobilier mobile

Budget : 41 000 $

2. Marché public

Marché public saisonnier à la Place des Tisserandes, qui accueillerait maraîchers et artisans offrant des produits locaux, et qui pourrait accueillir d'autres initiatives en développement social.

Cabanons pour entreposage



Étals semi-permanents pour les marchands



Kiosques pour artisans



Branchement électrique



Accès à l'eau

Budget : 300 000 $

3. Mémoires de quartiers

Circuit patrimonial, historique et artistique pour faire connaître les maisons patrimoniales et édifices anciens des quartiers Hochelaga et Maisonneuve. Le circuit intégrerait aussi la Cité de Maisonneuve et les stations de métro.

Panneaux informatifs avec carte du parcours



Plaques commémoratives



Signalisation



Éclairage solaire pour illuminer les panneaux



Bancs à certains endroits stratégiques le long du parcours

Budget : 45 000 $

4. Parcours de détente et de relaxation

Création de 2 places publiques au design identitaire et mobilier uniques, l'une au parc Théodore, l'autre au parc Hochelaga, afin de créer des lieux de rassemblement et de relaxation.

Chaises longues de style transat, simples ou doubles



Bancs accessibles universellement et petits bancs pour enfants



Tables de pique-nique accessibles universellement



Plantations, bacs à fleurs



Objets ludiques (Ex : banderoles, petites lumières d'ambiance)

Budget : 80 000 $

5. Serre-toi de la serre!

Serre communautaire 3 saisons, dans le secteur Moreau et Ontario, accessible aux citoyens et aux organismes pour allonger la saison de l'agriculture urbaine.

Serre +ou- 500 m 2 (structure et mobilier accessible et ajustable)

(structure et mobilier accessible et ajustable)

Système d'irrigation



Outils de jardinage

Budget : 325 000 $

6. Bac à bac

Bacs d'agriculture urbaine accessibles à tous, au parc Théodore.

10 bacs accessibles universellement



Accès à l'eau



Panneaux identifiant le contenu des bacs

Budget : 39 000 $

7. Le filet social

Un ou deux terrain(s) de volleyball de plage au parc Théodore.

Poteaux et filets



Sable



Limites du terrain



Bancs de joueurs



Éclairage

Budget : 65 000 $

8. Nos idées prennent l'air

Équipements et espaces (2) pour travailler et étudier individuellement ou collectivement, l'un sous la terrasse de la piscine Pierre-Lorange, l'autre à la Place Gennevilliers-Laliberté.

Branchement électrique et son



Mobilier adapté, varié et accessible universellement pour travailler et enseigner dehors



Scène pour professeur, orateur, performance



Tableaux et chevalets



Cabanon (parc Hochelaga)

Budget : 90 000 $

Comment voter?

En ligne, en remplissant le bulletin de vote électronique En personne, en se procurant un bulletin de vote papier dans les lieux suivants :

Bureau Accès Montréal de MHM : 6854, rue Sherbrooke Est



Bibliothèque Maisonneuve: 4115, rue Ontario Est



Bibliothèque Hochelaga: 1870, rue Davidson



Pavillon d'éducation communautaire: 1691, boul. Pie-IX

NOUVEAU!

En plus de pouvoir voter en ligne et dans les lieux nommés ci-dessus, les résidents auront l'opportunité de voter et de prendre connaissance des projets via le BP mobile qui sera sur place le samedi 17 juillet prochain aux endroits suivants :

Place Gennevilliers-Laliberté : de 10 h à 12 h

Place Simon- Valois : de 13 h 30 à 15 h 30

: de 13 h 30 à 15 h 30 Parc Raymond-Préfontaine (skatepark) : de 16 h à 17 h

En cas de pluie, l'événement sera reporté au dimanche 18 juillet.

Qui peut voter?

Tous les résidents d'Hochelaga-Maisonneuve, peu importe leur âge.

Le scrutin repose sur la bonne foi du votant, qui atteste être résident d'Hochelaga-Maisonneuve et qui s'engage sur l'honneur à ne voter qu'une seule fois.

Déroulement du vote

Chaque résident devra indiquer quels projets sont les plus bénéfiques pour la communauté, selon lui.

Un maximum de quatre (4) projets doivent être votés sur le bulletin de vote en cochant la ou les case(s) appropriée(s). Si plus de quatre (4) projets sont choisis, le bulletin de vote sera annulé.

Un sondage démographique facultatif sera proposé à tous les participants afin de connaître leur profil et d'améliorer le processus.

Le ou les projet(s) ayant reçu le plus grand nombre de votes sera (seront) financé(s).

S'il reste des fonds disponibles qui ne couvrent pas le premier projet priorisé, ces fonds seront alloués au projet suivant dans la liste de priorités. Cette méthode sera appliquée jusqu'à ce que la somme de 350 000 $ soit dépensée. S'il y a égalité entre deux projets, le conseil d'arrondissement tranchera à la majorité.

Consultez le règlement du processus du budget participatif pour en savoir plus sur le déroulement du vote. Pour suivre les étapes de la démarche, consultez la page du projet.

Retour sur le budget participatif Mercier-Est (2020)

Rappelons que parmi les 10 projets soumis au vote dans le cadre du budget participatif Mercier-Est, en 2020, deux projets significatifs ont été choisis par les résidents de ce quartier, pour un montant de 305 000 $:

Le marché public saisonnier (230 000 $)

Projet d'agriculture urbaine (75 000 $)

La somme résiduelle de 45 000 $ n'étant pas suffisante pour réaliser un troisième projet, elle sera mise à contribution afin d'absorber les éventuels dépassements de coûts qui pourraient survenir lors de la réalisation des deux projets. Si les projets sont réalisés à l'intérieur de l'enveloppe budgétaire initiale, cette somme sera répartie équitablement parmi les deux projets gagnants.

Présentement au stade de planification, les travaux d'aménagement débuteront en cours d'année 2021, en vue d'une ouverture en 2022.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Renseignements: Maude Brasseur, conseillère en planification, C. 438 990-4511, [email protected]

Liens connexes

https://montreal.ca/mercier-hochelaga-maisonneuve