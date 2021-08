Budget participatif Hochelaga-Maisonneuve - Deux projets proposés et retenus par la population verront le jour dans Hochelaga-Maisonneuve!

« Tout comme pour les budgets participatifs des quartiers de Mercier-Ouest et Mercier-Est, ce troisième budget participatif de l'arrondissement, auquel une somme de 350 000 $ était dédiée, a été un franc succès. Ceci, tant au niveau de la participation impressionnante des résidents tout au long du processus, dans un contexte de pandémie faut-il le rappeler, mais également grâce à la contribution exemplaire des nombreux services de l'arrondissement. Les résultats du vote sont fort concluants et nous avons très hâte de débuter la réalisation des projets qui ont été choisis par les résidents », mentionne M. Pierre Lessard-Blais.

De son côté, le conseiller M. Éric Alan Caldwell salue avec enthousiasme l'intérêt des résidents, puisque 1 358 personnes ont voté pour leurs projets préférés : «L'accessibilité du vote étant un volet important pour l'arrondissement, en plus du vote en ligne, les citoyens avaient le loisir de pouvoir voter dans plusieurs installations de l'arrondissement. De plus, le BP mobile, piloté par le Centre d'écologie urbaine de Montréal (CEUM), a été présent dans trois parcs du quartier, le 17 juillet, afin de promouvoir les projets soumis au vote et d'inviter les résidents à voter sur place ».

Pour sa part, la conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe, Mme Laurence Lavigne Lalonde, tient à remercier les résidents qui se sont impliqués dans le comité de pilotage : « Le rôle des résidents au sein du comité est important et assure un processus démocratique. La démarche se veut la plus inclusive possible afin d'accroître la participation des résidents aux décisions qui touchent leur milieu de vie, et d'échanger autour de projets collectifs et porteurs pour l'avenir d'Hochelaga-Maisonneuve ».

Deux projets priorisés par les résidents

Sur 1 358 votes, 1 171 étaient valides1et ont permis de prioriser deux (2) projets estimés les plus bénéfiques pour la communauté :

1. Marché public

Marché public saisonnier à la Place des Tisserandes, qui accueillerait maraîchers et artisans offrant des produits locaux, et qui pourrait accueillir d'autres initiatives en développement social.

Cabanons pour entreposage



Étals semi-permanents pour les marchands



Kiosques pour artisans



Branchement électrique



Accès à l'eau

1 Les votes non valides représentent, par exemple, des non-résidents du quartier Hochelaga-Maisonneuve (une validation des codes postaux a été effectuée) ou des personnes qui ont sélectionné plus de quatre projets sur le bulletin de vote papier. Pour plus d'informations sur la compilation des bulletins de vote, veuillez vous référer au règlement du processus .

Budget : 300 000 $

2. Mémoires de quartiers

Circuit patrimonial, historique et artistique pour faire connaître les maisons patrimoniales et édifices des anciens quartiers Hochelaga et Maisonneuve. Le circuit intégrerait aussi la Cité de Maisonneuve et les stations de métro.

Panneaux informatifs avec carte du parcours



Plaques commémoratives



Signalisation



Éclairage solaire pour illuminer les panneaux



Bancs à certains endroits stratégiques le long du parcours

Budget : 45 000 $

Ces deux projets totalisant 345 000 $, sur un budget global disponible de 350 000 $, cela dispose d'une somme résiduelle de 5 000 $ qui n'est malheureusement pas suffisante pour pouvoir réaliser un troisième projet. Cette somme sera donc conservée afin d'absorber les éventuels dépassements de coûts qui pourraient survenir lors de la réalisation des deux projets. Si les projets sont réalisés à l'intérieur de l'enveloppe budgétaire initiale, cette somme sera répartie équitablement parmi les deux projets gagnants.

Quelques faits intéressants sur le profil des participants

Sur les 848 votants qui ont répondu à la question du genre, 62 % sont des femmes, 36 % des hommes et 2 % s'identifient autrement;

Sur les 893 votants qui ont répondu à la question de l'âge, 9 % avaient 24 ans et moins, 74 % avaient entre 25 et 49 ans et 17 % avaient plus de 50 ans;

Sur les 844 votants qui ont répondu à la question du lieu de résidence, la moitié (50 %) réside dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve depuis moins de 5 ans,

35 % depuis 6 à 15 ans et 15 % depuis plus de 16 ans.

L'arrondissement souhaite remercier chaleureusement les membres du comité de pilotage pour leur implication remarquable tout au long du processus. Rappelons enfin que l'arrondissement avait retenu le Centre d'écologie urbaine de Montréal pour l'accompagner dans cette démarche.

Pour tout connaître sur la démarche du budget participatif Hochelaga-Maisonneuve, rendez-vous à : realisonsmtl.ca/budgethochelagamaisonneuve .

