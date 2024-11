Budget municipal : une trajectoire des dépenses préoccupante

MONTRÉAL, le 20 nov. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte du budget 2025 de la Ville de Montréal, dévoilé aujourd'hui par Valérie Plante, mairesse de Montréal, et Luc Rabouin, président du comité exécutif et responsable des finances, du développement économique et de l'enseignement supérieur et maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

« Le budget déposé aujourd'hui fait état d'énormes pressions relatives aux dépenses de la Ville. On note qu'elles augmenteront de 4 % en 2025, soit deux fois plus que l'inflation. En examinant la tendance depuis 2018, les dépenses de la Ville ont connu une hausse de 33 %, soit près de 2 milliards de dollars. Cette croissance des dépenses est préoccupante. Elle s'ajoute aux limites auxquelles fait face la Ville pour générer de nouvelles sources de revenus. Rappelons que le fardeau fiscal à Montréal est parmi les plus élevés en Amérique du Nord », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La Ville a pris la bonne décision en limitant la hausse du fardeau fiscal à 1,8 %. Cette décision fait écho aux demandes de longue date formulées par le milieu des affaires de ne pas hausser le fardeau fiscal au-delà de l'inflation. Toutefois, la Chambre est préoccupée par la trajectoire des dépenses, qui est insoutenable à moyen terme. La Ville doit entamer un rigoureux processus de contrôle de ses dépenses afin d'assainir les finances publiques. Cet exercice permettra de générer des économies supérieures aux 29 millions annoncés aujourd'hui », a ajouté Michel Leblanc.

« Le budget 2025 cible des priorités identifiées par le milieu des affaires, telles que des sommes pour renforcer la vitalité du centre-ville, les festivals et le Quartier latin. Le défi demeure pour la Ville d'enclencher le décaissement des sommes prévues au budget. L'exercice budgétaire 2024 prévoyait par exemple des investissements pour accélérer le développement du secteur Bridge-Bonaventure. Ces sommes ne sont toujours pas engagées. Les propriétaires des terrains du secteur sont prêts à lancer les travaux dès maintenant. Ce projet permettrait de loger des milliers de personnes, avec une approche axée sur la mixité. Il faut accélérer les processus liés au développement immobilier et le déploiement des infrastructures publiques nécessaires », a poursuivi Michel Leblanc.

« Comme le démontre notre baromètre Obstacle minimum 2024, dévoilé hier, la fluidité des déplacements demeure problématique à Montréal, et particulièrement au centre-ville. Il est impératif que la Ville se dote d'un plan de fluidité des artères de transit et y consacre les montants nécessaires. Le réseau de transport collectif actuel est insuffisant pour régler les problèmes de fluidité. À ce chapitre, la Ville doit poursuivre sa collaboration auprès des autres ordres gouvernementaux de manière à assurer la prévisibilité du financement du transport collectif pour les cinq prochaines années », a souligné Michel Leblanc.

« Nous saluons les efforts de la Ville pour venir en aide au secteur des arts vivants et de la culture, dont les besoins sont criants. La Chambre a amorcé cet automne une vaste initiative de mobilisation pour soutenir ce secteur qui traverse une crise. Dans ce contexte, nous avions recommandé une indexation prévisible et garantie des budgets annuels des conseils des arts. Nous déplorons que la Ville impose un gel du budget du Conseil des arts de Montréal pour la prochaine année », a conclu Michel Leblanc.

Pour prendre connaissance de notre mémoire déposé dans le cadre des consultations prébudgétaires de la Ville, consultez le site Web de la Chambre.

