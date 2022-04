Budget : le Réseau FADOQ demande à Ottawa de respecter ses promesses

MONTRÉAL, le 4 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement fédéral doit profiter de son budget pour concrétiser trois de ses engagements envers les personnes aînées :

Rehausser le Supplément de revenu garanti (SRG) de 500 $ par an pour les personnes de 65 ans et plus qui vivent seules, et de 750 $ pour celles qui vivent en couple;

Créer un crédit d'impôt pour prolongation de la carrière;

Rendre le crédit canadien pour aidant naturel remboursable afin de permettre aux personnes qui en bénéficient de recevoir jusqu'à 1 250 $ par année.

« Ces mesures feraient une réelle différence dans la vie de millions d'aînés. Elles permettraient à plusieurs d'entre eux d'amoindrir les conséquences de la hausse du coût de la vie », affirme la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Durant la campagne électorale de 2021, le Parti libéral avait promis ces trois mesures aptes à donner un sérieux coup de main aux aînés, alors que l'inflation affecte durement leur portefeuille.

Le Réseau FADOQ demande au gouvernement Trudeau de les mettre en place, tel qu'il s'était engagé à le faire auprès des électeurs. Ces trois mesures faisaient notamment partie de la plateforme électorale du Réseau FADOQ.

Une mesure qui ne passe toujours pas

La bonification de la pension de la Sécurité de la vieillesse de 10 %, qui est exclusive aux personnes de 75 ans et plus, continue d'être une source de frustration chez les aînés.

Il importe que le gouvernement fédéral corrige cette politique afin que les personnes de 65 ans et plus puissent profiter de ce rehaussement. Les personnes qui vivent strictement avec la Sécurité de la vieillesse et le SRG ont des revenus annuels de moins de 20 000 $ par an, ce qui les place sous le seuil de la pauvreté.

« La détresse financière affecte tout autant les 65 ans à 74 ans que les 75 ans et plus », rappelle Mme Tassé-Goodman.

Un engagement en santé à long terme

Le gouvernement fédéral a annoncé récemment le versement aux provinces et territoires d'une somme de 2 milliards de dollars en vertu du Transfert canadien en matière de santé.

Toutefois, il s'agit d'un complément ponctuel et le gouvernement Trudeau ne s'engage toujours pas dans un rehaussement à long terme du Transfert canadien en matière de santé au bénéfice des provinces et territoires qui peinent à soutenir les coûts toujours plus importants de leur système de santé.

Le Réseau FADOQ demande minimalement l'indexation du Transfert canadien en matière de santé de 6 % annuellement, ce qui était le taux prévu jusqu'en 2017, et l'inclusion dans le calcul de ce transfert d'une variable prenant en compte le vieillissement de la population.

Avec près de 525 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs.

