Budget Girard - Des mesures insuffisantes en éducation

MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Réagissant au budget du Québec, l'AMDES souscrit aux objectifs réitérés en matière de réussite et de persévérance scolaire et partage sans réserve l'objectif de donner à chaque élève les moyens d'aller au bout de son potentiel. « Cependant l'investissement supplémentaire annoncé nous semble insuffisant au regard des immenses défis de la persévérance scolaire, notamment les retards accumulés et aggravés depuis deux ans, la réussite des élèves issus de l'immigration, ceux ayant un handicap ou vivant en milieux vulnérables, sans oublier les enjeux de francisation en formation générale adulte, » a indiqué la présidente de l'AMDES, Kathleen Legault.

Pas assez d'argent pour contrer la pénurie de personnel

« Les écoles et les centres de formation faisaient déjà face à une pénurie de personnel majeure, mais il faut réaliser qu'elle a été gravement accentuée par la pandémie ce qui pousse le réseau à la limite de sa capacité. Nous nous attendions à des mesures beaucoup plus robustes pour favoriser l'attraction et la rétention du personnel scolaire dans tous les corps d'emploi, y compris à la direction des établissements. Bref, il faudra investir davantage pour faire véritablement de l'éducation la priorité qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. »

À propos de l'AMDES

L'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire regroupe plus de 650 membres qui travaillent au Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPÎ) desservant plus de 230 000 élèves jeunes et adultes du Québec. Tous les membres y œuvrent comme direction d'école ou de centre, direction adjointe ou gestionnaire administratif. L'AMDES a pour but spécifique l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres et de la profession. De plus, elle apporte une contribution significative à l'éducation. Elle fonctionne de façon démocratique et fait de son approche éthique, transparente et équitable le fondement même de ses valeurs.

