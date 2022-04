Budget fédéral : Tourisme d'Affaires Québec fort déçue

SAINT-SAUVEUR, QC, le 8 avril 2022 /CNW Telbec/ - Tourisme d'Affaires Québec (TDAQ) accueille avec désappointement le budget dévoilé par la ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, le 7 avril dernier.

Le secteur du tourisme d'affaires reconnait que le gouvernement canadien a été présent tout au long de cette crise sans précédent, mais il est encore trop tôt pour abandonner les programmes d'aide. L'industrie ne fonctionne pas à plein régime, notamment en raison de la pénurie de main-d'œuvre et par le fait que les congressistes étrangers ne seront pas massivement de retour avant 2024, voire 2025. Bon nombre d'entreprises, dont les nombreux fournisseurs de l'industrie, ont été durement frappées par la crise et vivent encore une situation financière précaire.

« Nous constatons que le gouvernement maintient son objectif de réduire de 50 % le taux de soutien de la subvention salariale et de la subvention d'aide au loyer prévue dans le Programme de relance pour le tourisme et l'accueil (PRTA), et ce, malgré que des demandes aient été faites par plusieurs parties prenantes de l'industrie touristique pour prolonger ces mesures pour les entreprises les plus touchées par la pandémie. Contrairement à d'autres secteurs économiques, la relance du tourisme d'affaires est sur la bonne voie, mais elle est encore loin d'être complétée. Nous demandons à la ministre des Finances de reconsidérer le prolongement des programmes d'aide jusqu'en septembre 2022 », affirme Gilber Paquette, directeur général de Tourisme d'Affaires Québec.

TDAQ profite toutefois du budget pour saluer les mesures visant à faciliter l'accès aux bassins de main-d'œuvre disponible, notamment l'annonce plus tôt cette semaine de la mise en place du Plan d'action pour les employeurs et la main-d'œuvre du Programme pour les travailleurs étrangers temporaires (PTET).

Par ailleurs, les sommes importantes accordées à VIA Rail Canada pour construire, entretenir et moderniser des gares et des centres d'entretien dans le corridor Windsor-Québec constituent des nouvelles encourageantes afin de favoriser la mobilité durable dans le cadre d'événements d'affaires.

À propos de Tourisme d'Affaires Québec

Fondée en 1981, Tourisme d'Affaires Québec est l'association touristique qui œuvre à la promotion, la valorisation et la croissance du secteur du tourisme d'affaires au Québec. L'association s'affaire à fédérer, représenter et mettre en valeur ses membres en adoptant un leadership sectoriel qui profite à l'ensemble des parties prenantes du tourisme d'affaires. Formé de 205 entreprises, l'effectif actuel de l'association se compose d'hôtels, de centres de congrès et de foires, de destinations touristiques, d'entreprises organisatrices, de fournisseurs, de municipalités et d'associations touristiques régionales [ATR]. Tourisme d'Affaires Québec regroupe 92 % des infrastructures du secteur des congrès et réunions au Québec.

