Budget fédéral : la CSD présente ses priorités à la ministre des Finances Chrystia Freeland

MONTRÉAL, le 15 janv. 2024 /CNW/ - Dans le cadre des consultations prébudgétaires avec la ministre des Finances, Chrystia Freeland, le président de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), Luc Vachon, a présenté, avec des représentants d'autres organisations syndicales du Québec, les enjeux cruciaux pour les travailleuses et travailleurs du Québec.

« Nous sommes dans une période cruciale pour notre économie et notre société. Notre participation aux consultations prébudgétaires est un témoignage de notre détermination à défendre les intérêts des travailleuses et travailleurs notamment, en faisant la promotion de politiques publiques qui répondent réellement à leurs besoins. », résume le président de la CSD, Luc Vachon.

Assurance médicaments : vers un régime plus juste et universel

La CSD a renouvelé sa demande d'un régime d'assurance médicaments universel, soulignant les inégalités et les coûts excessifs pour les consommateurs et l'État.

« Actuellement, il existe une injustice concernant l'accès aux médicaments. Le modèle hybride québécois n'est pas une solution miracle. La question de l'absence de régulation des coûts, que ce soit des médicaments ou des honoraires des pharmaciens posent socialement et économiquement un problème majeur. Cela a pour effet de mettre la capacité financière des personnes de se soigner au rang des conditions de travail. C'est comme si la valeur de la santé des personnes était différente selon ton revenu », a résumé Luc Vachon.

Logement : appel à plus d'investissements et de contrôle des coûts

Concernant la crise du logement, la CSD a insisté sur l'importance d'un investissement accru du gouvernement fédéral, mais aussi une attention particulière au contrôle des coûts de construction.

« Malgré les efforts actuels, la construction de logements abordables reste insuffisante. Toutefois, en voulant augmenter rapidement l'offre de logement abordable, jumelé aux nombreux autres projets de construction qui sont en cours ou à venir, nous augmentons également la demande de nouvelle construction, générant une augmentation des coûts de construction, ce qui a pour effet d'augmenter le prix des loyers et de réduire le nombre que l'on peut construire. Nous devons renforcer les mécanismes de contrôle des coûts pour maximiser l'efficacité des investissements. Une piste à privilégier serait de créer des mesures favorisant les logements en économie sociale comme les coopératives d'habitation et les OSBL », a affirmé Vachon.

L'impôt pour que chacun paie sa juste part et que la richesse soit mieux répartie.

Modifier les paliers d'imposition afin d'alléger le fardeau fiscal des plus pauvres et hausser la contribution de ceux qui ont largement profité de l'inflation pour s'enrichir a aussi fait partie des propositions, de même que l'importance d'intensifier les efforts pour l'évitement et l'évasion fiscale.

« Il a également été question de réforme de l'assurance-emploi figurant depuis quelques années dans les positions syndicales, la révision de l'imposition des gains en capital et la protection du secteur forestier qui fait face à de nombreux enjeux, mais qui est à la fois essentielle pour l'économie des régions et pour la protection de l'environnement. Pour y parvenir, le soutien du fédéral est essentiel », conclut le président de la CSD.

À propos de la CSD

La CSD est l'une des quatre centrales syndicales du Québec. Elle représente quelque 72 000 membres qui œuvrent dans la plupart des secteurs d'activité économique du Québec, à l'exception des fonctions publiques fédérale et provinciale.

