Budget fédéral : aucune mesure pour l'habitation

MONTRÉAL, le 29 mars 2023 /CNW/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) est déçue de constater que l'habitation ne figure pas parmi les priorités du gouvernement fédéral. « L'habitation est un besoin essentiel, au même titre que l'accès aux soins de santé ou l'alimentation, et constitue de surcroît la dépense la plus importante des ménages canadiens. Or, aucune nouvelle mesure phare n'a été annoncée afin de lutter contre la crise du logement qui afflige le pays », se désole Maxime Rodrigue, président-directeur général de l'APCHQ.

Recommandations de l'APCHQ pour l'accès à un logement sûr et abordable

L'APCHQ croit qu'il y a pourtant tant à faire pour permettre à un plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes d'avoir accès à un logement sûr et abordable. Afin d'agir concrètement sur les causes structurelles de la crise du logement, l'Association avait d'ailleurs recommandé, au cours des derniers mois, de mettre en place de nouvelles mesures qui favoriseraient la construction d'un plus grand nombre d'habitations et l'abordabilité, telles que :

Bonifier substantiellement le remboursement de TPS pour les habitations neuves et complètement exempter de TPS les logements locatifs sociaux et abordables.

Prolonger la période maximale d'amortissement des prêts hypothécaires assurés à 30 ans et à 35 ans pour l'achat d'une habitation neuve certifiée écoénergétique.

Assouplir le test de résistance (« stress test ») hypothécaire lors de la qualification pour un nouveau prêt et l'éliminer complètement pour un renouvellement.

Faire du RAP ou du CÉLIAPP des régimes intergénérationnels afin de permettre aux parents de contribuer à la mise de fonds de leur(s) enfant(s) et augmenter les retraits maximaux permis.

Poursuite des représentations de l'APCHQ pour atténuer la crise du logement

L'APCHQ participera à la consultation publique sur la ligne directrice B-20, Pratiques et procédures de souscription de prêts hypothécaires résidentiels du Bureau du surintendant des institutions financières, et poursuivra ses actions auprès des instances gouvernementales afin que la crise du logement devienne l'une des priorités de l'agenda politique.

À propos de l'APCHQ

L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) regroupe plus de 20 000 entreprises au sein de 13 associations régionales, principalement des entrepreneur.e.s généraux.ales en rénovation résidentielle. L'Association travaille dans l'intérêt de ses membres pour répondre aux enjeux en matière de qualité de construction, de défis environnementaux et de besoins en habitation.

