Budget fédéral 2022 : réaction de la CSD

MONTRÉAL, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - En réaction au budget 2022-2023 déposé par la ministre des Finances Chrystia Freeland, Luc Vachon, président de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), a fait la déclaration suivante :

« Nous sommes déçus de voir que le régime public et universel d'assurance-médicaments est une fois de plus reporté aux calendes grecques et que l'augmentation des transferts fédéraux en santé n'est toujours pas au rendez-vous. Les coûts en santé explosent et nous payons nos médicaments de plus en plus chers. Nous sommes déçus du manque de considération du fédéral pour ces enjeux qui touchent l'ensemble des Canadiennes et Canadiens », déclare Luc Vachon.

À propos de la CSD

La CSD est l'une des quatre centrales syndicales du Québec. Elle représente quelque 72 000 membres qui œuvrent dans la plupart des secteurs d'activité économique du Québec, à l'exception des fonctions publiques fédérale et provinciale.

