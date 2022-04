OTTAWA, ON, le 8 avril 2022 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires ont fait part de leur déception à l'égard du récent budget fédéral, qui ne prévoit pas d'augmentation significative et à long terme du financement fédéral en matière de soins de santé afin de soutenir le bien-être et la santé des Canadiens.

Un récent sondage révèle que 84 % des Canadiens souhaitaient que ce budget accorde la priorité à une augmentation du soutien destiné aux provinces et aux territoires en matière de soins de santé.

« Le budget fédéral représente une occasion manquée de relever les grands défis en matière de soins de santé auxquels sont confrontés les Canadiens », a souligné le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, président du Conseil de la fédération. « Un financement fédéral accru, prévisible et à long terme peut faire une réelle différence dans la vie des Canadiens. Malheureusement, le budget fédéral ne livre pas la marchandise à cet égard. »

Les premiers ministres des provinces et des territoires sont unanimes dans leur demande visant à obtenir un engagement financier immédiat et à long terme du gouvernement fédéral par le biais du Transfert canadien en matière de santé (TCS). Les premiers ministres ont constamment exhorté le gouvernement fédéral à augmenter de 22 % à 35 % sa part des dépenses de santé des provinces et des territoires qu'il assume par le biais du TCS et à la maintenir à ce niveau au fil du temps. Cette augmentation est essentielle afin d'assurer la viabilité des systèmes de santé au Canada ainsi que pour faire en sorte que les Canadiens obtiennent un accès rapide à des services de santé de qualité, peu importe où ils habitent. Un investissement ciblé, ponctuel ou à court terme ne permettra pas de relever les défis auxquels sont confrontés les systèmes de santé au Canada.

Les premiers ministres des provinces et des territoires ont invité leur homologue fédéral à travailler avec eux et à entamer sans plus attendre les négociations afin qu'un Accord des premiers ministres sur le financement durable des soins de santé puisse être finalisé le plus tôt possible.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

SOURCE Les premiers ministres des provinces et territoires

