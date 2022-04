Budget fédéral 2022 : déni climatique et opportunité ratée

OTTAWA, ON et MONTRÉAL, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le budget déposé aujourd'hui par la ministre des Finances du Canada Chrystia Freeland échoue à présenter un plan cohérent et réaliste en matière de transition énergétique. Ce faisant, il ignore les avertissements des scientifiques du GIEC qui identifiaient en début de semaine certains des changements requis pour éviter l'intensification des catastrophes liées au réchauffement planétaire.

Environnement et investissement privés

L'approche du gouvernement en matière d'environnement apparaît subordonnée à l'intérêt de différentes industries privées. La transition passerait ainsi par le développement des véhicules électriques, auquel on consacre un demi-milliard dès 2022-2023, et par des technologies telles que la captation de carbone, la production et la distribution d'hydrogène, les petits réacteurs nucléaires, etc. Pour ce faire, le gouvernement fait appel à la Banque d'infrastructure du Canada et à l'accélération d'investissements privés massifs.

« Le GIEC est clair : pour respecter nos engagements climatiques d'ici 2030, il faut amorcer une sortie des énergies fossiles, changer nos modes de transport et de consommation ainsi que l'organisation des villes, etc. Le gouvernement peut agir comme levier pour la transition écologique juste plutôt que de miser autant sur le secteur privé. D'ailleurs, plutôt que de consentir à des crédits d'impôt pour réaliser des dépenses inefficaces, Ottawa pourrait légiférer pour que les entreprises soient contraintes de respecter des objectifs de réduction de carbone », explique Guillaume Hébert, chercheur à l'IRIS.

« L'absence de mesures structurantes pour réduire la dépendance du Canada aux énergies fossiles risque de faire croître le cynisme de la population envers les institutions parlementaires », ajoute le chercheur.

