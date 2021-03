OTTAWA, ON, le 25 mars 2021 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires1 saluent l'annonce faite aujourd'hui d'un financement fédéral supplémentaire visant à aider les provinces et les territoires à faire face à certaines des dépenses exceptionnelles engendrées par la pandémie de COVID-19.

Un financement à court terme, bien qu'utile, ne permet toutefois pas aux provinces et aux territoires de répondre aux besoins à long terme des Canadiens en matière de soins de santé. Un engagement immédiat du gouvernement fédéral en faveur d'un financement à long terme, transitant par le biais du Transfert canadien en matière de santé (TCS), est essentiel pour faire face aux facteurs structurels d'augmentation des coûts auxquels sont confrontés les systèmes de santé de l'ensemble des provinces et des territoires, pour assurer la viabilité des systèmes de santé au Canada et garantir que les Canadiens bénéficient d'un accès rapide à des soins de santé de qualité, sans égard à l'endroit où ils demeurent.

Alors que la date du budget fédéral 2021-22 a été fixée au 19 avril, les premiers ministres des provinces et des territoires appellent encore une fois le gouvernement fédéral à augmenter sa part du financement des dépenses de santé des provinces et des territoires afin qu'elle passe de 22 % à 35 % et à la maintenir à ce niveau au fil du temps. Une part de 35 % représente une augmentation de 28 milliards de dollars du TCS au cours du prochain exercice financier.

« Nous ne pouvons nous permettre d'attendre jusqu'à la fin de la présente pandémie pour agir. Nous sommes capables de poursuivre notre lutte contre la pandémie tout en veillant à assurer la viabilité future de nos systèmes de santé. Le prochain budget fédéral doit refléter l'engagement du gouvernement fédéral à financer de manière durable et à long terme les soins de santé par le biais du TCS. »

- François Legault, président du Conseil de la fédération et premier ministre du Québec.

________________________ 1 En raison des élections générales en cours, les gouvernements de Terre-Neuve et Labrador et du Yukon sont actuellement en période de transition et ne peuvent participer.

