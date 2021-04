MONTRÉAL, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - la Fédération Africaine Canadienne de l'Économie (F.A.C.E.) salue l'annonce des mesures gouvernementales visant à doter les communautés racisées d'une plus grande autonomie, particulièrement sur le plan économique, ainsi que le déploiement d'importants moyens pour lutter contre le racisme systémique.

Ainsi, le budget fédéral comprend un financement de 200 M$ pour l'année 2021-2022 à Emploi et Développement social Canada afin de mettre en place un Fonds de dotation philanthropique. Ce fonds serait dirigé par des Canadiens noirs et créerait une source de financement durable, destinée entre autres aux organismes à vocation sociale, en plus de contribuer à la lutte contre le racisme et les inégalités sociales et économiques.

De plus, l'Initiative Appuyer les communautés noires administrée par Emploi et Développement social du Canada obtiendra 100 M$ qui permettront de renforcer les capacités des OBNL afin qu'ils puissent mieux servir la communauté noire du Canada. Finalement, l'affectation de 51,7 millions de dollars supplémentaires au Programme pour l'entreprenariat des communautés noires représente une excellente nouvelle qui permettra de mettre à contribution les entrepreneurs et innovateurs noirs pour une relance économique solide et durable.

« Ces annonces sont les bienvenues à un moment ou le Canada se met en mode relance. Celle-ci ne saura prendre son élan que lorsque toutes les forces vives seront mises à contribution, notamment les talents de la communauté noire. Les mesures annoncées par le gouvernement fédéral témoignent, de manière sans équivoque, de sa volonté de réduire les inégalités et les iniquités , qu'elles soient sociales ou économiques, dont est victime notre communauté.»

- Tiffany Callender, Présidente et directrice générale de FACE

À propos de FACE

F.A.C.E., est un regroupement d'organisations de soutien entrepreneurial à but non lucratif dirigés par des Noirs, soit l'Africa Centre, la Black Business Initiative (BBI), la Black Business and Professional Association (BBPA), l'association de la communauté noire de Cote des Neiges (ACN CDN) et le Groupe 3737. L'organisation a été mandatée par le gouvernement du Canada pour soutenir la croissance et le développement des entreprises dirigées par des noirs à travers l'administration d'un programme de prêts pour l'entreprenariat des communautés noires.

