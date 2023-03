Budget du Québec - Pour favoriser la réussite et la persévérance scolaires, il nous faut du personnel qualifié!

QUÉBEC, le 22 mars 2023 /CNW/ - Le budget livré hier par le ministre des Finances prévoit des sommes d'argent pour soutenir la réussite et la persévérance des élèves, une excellente nouvelle! L'AMDES se réjouit que le gouvernement donne des moyens financiers pour rehausser les niveaux de littératie et de numératie, soutenir le bien-être des jeunes et accompagner les élèves ayant des besoins particuliers ou qui se trouvent en situation de vulnérabilité.

Comme l'a déclaré la présidente de l'AMDES, Kathleen Legault : « L'égalité de chances est au cœur de l'école publique et du travail des équipes-écoles, donc les mesures qui visent à soutenir les élèves plus vulnérables sont très bien accueillies notamment dans la foulée des recommandations de la Commission Laurent. Nous saluons également les investissements annoncés pour la formation professionnelle, une voie de qualification qui mérite d'être mise en valeur dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre qualifiée et qui ouvre la voie à des emplois rémunérateurs au lieu du décrochage à plusieurs jeunes. »

« Malheureusement, il faut réitérer que ces intentions gouvernementales, toutes louables soient-elles, se heurteront inévitablement à la pénurie de personnel qualifié à laquelle font face les écoles et les centres. Les équipes qui dirigent ces établissements scolaires s'attendent à des mesures robustes et ambitieuses pour faire face à cette pénurie, car à défaut, la qualité des services aux élèves sera compromise. Est-ce que la somme de 11,9 M$ prévue à cette fin sera suffisante, nous en doutons! », a conclu Mme Legault.

À propos de l'AMDES

L'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire regroupe plus de 650 membres qui travaillent au Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPÎ) desservant plus de 230 000 élèves jeunes et adultes du Québec. Tous les membres y œuvrent comme direction d'école ou de centre, direction adjointe ou gestionnaire administratif. L'AMDES a pour but spécifique l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres et de la profession. De plus, elle apporte une contribution significative à l'éducation. Elle fonctionne de façon démocratique et fait de son approche éthique, transparente et équitable le fondement même de ses valeurs.

SOURCE Association montréalaise des directions d''établissement scolaire

Renseignements: Catherine Escojido, AMDES (514) 927-8807 ou [email protected]