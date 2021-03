MONTRÉAL, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le compteur de la dette du Québec de l'Institut économique de Montréal tourne à l'accéléré depuis le dépôt du budget provincial par le ministre des Finances, Eric Girard.

« Il était tout à fait prévisible que la dette augmente à un rythme plus rapide compte tenu de la pandémie. Il sera important de s'en tenir à un échéancier très clair et ambitieux afin de renouer avec l'équilibre budgétaire pour ne pas en mettre davantage sur les épaules de nos jeunes générations. On sait bien que les mesures gouvernementales temporaires ont la fâcheuse tendance de devenir permanentes », affirme Miguel Ouellette, économiste et directeur des opérations à l'IEDM.

« Au cours de la prochaine année fiscale, la dette du Québec augmentera de 13,5 milliards de dollars. Essentiellement, chaque Québécois et Québécoise portera une dette de 35 846 $ », poursuit M. Ouellette.

Des économies possibles

« Il existe des moyens faciles pour le gouvernement d'alléger l'endettement de la province au cours des mois et des années à venir. Celle qui me semble la plus réaliste au sortir de la pandémie est que le Québec cesse de se faire le champion des subventions aux entreprises et s'assure plutôt de mettre en place un environnement d'affaires compétitif pour tous. Le dirigisme économique n'est jamais gage de richesse », conclut Miguel Ouellette.

