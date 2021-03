Budget du Québec - La Sodes salue les mesures de stimulation économique, mais invite le gouvernement à miser sur le potentiel de l'industrie maritime comme levier incontournable de la relance

QUÉBEC, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) se réjouit des mesures de stimulation économique présentées dans le budget du gouvernement du Québec, mais aurait aimé que l'industrie maritime soit clairement identifiée en tant que levier économique incontournable de la relance.

Rappelons que l'industrie économique au Québec, c'est 110 millions de tonnes de marchandises transbordées annuellement, une contribution de 2,3 milliards au produit intérieur brut (PIB) du Québec, une filière de près de 400 entreprises, quelque 24 000 emplois et un milliard de dollars versés en salaires. Dans les faits, ce sont 80 % des marchandises qui sont transportées par navire, que ce soit pour favoriser les exportations de nos entreprises d'ici ou pour importer des biens de consommation indispensables dans la vie des Québécois.

À la lumière de ces faits, il est clair pour nous qu'avec les investissements dans des secteurs stratégiques de l'économie québécoise présentés dans le budget, le gouvernement doit compter sur l'industrie maritime pour atteindre ses objectifs. La force économique de l'industrie maritime lui donne le potentiel d'agir en tant que levier important dans le contexte de relance économique du Québec.

« Nous saluons la volonté du gouvernement du Québec de miser sur les exportations pour accélérer la relance économique, et l'industrie maritime est la mieux placée pour agir en tant que vaisseau amiral de cette stratégie. Toute l'industrie est mobilisée pour mettre en place les conditions gagnantes lui permettant d'assurer son essor et de tirer avantage des opportunités d'affaires qu'offre la relance. Nous ne demandons qu'à aller de l'avant pour réaliser le plein potentiel maritime québécois. »

Mathieu St-Pierre, président-directeur général de la Sodes

À propos de la Sodes

La Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) est un organisme sans but lucratif dont le mandat est de protéger et de promouvoir les intérêts économiques du Saint-Laurent. Elle représente la communauté maritime, ce qui inclut des intervenants privés et publics dont les activités ont un impact direct ou indirect sur l'économie du fleuve, et ce, dans toutes les régions du Québec. La Sodes se veut l'interlocutrice privilégiée des gouvernements en ce qui a trait au développement et à la vie économique du Saint-Laurent, que ce soit en matière de transport des marchandises et des passagers, de développement régional ou d'environnement.

