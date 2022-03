Budget du Québec et logement : Le gouvernement Legault confirme l'abandon des ménages à faible revenu !

MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Réseau québécois des OSBL d'habitation est estomaqué par un budget qui ne répond aucunement ni aux besoins des ménages québécois ni aux attentes exprimées partout à travers le Québec par les municipalités et les intervenants du secteur de l'habitation.

L'annonce de la construction de seulement 1000 nouveaux logements dits « abordables » en quatre ans frise le mépris alors que des centaines de milliers de ménages font face à des difficultés jamais vues pour se loger avec la pénurie de logements et les loyers qui augmentent en flèche. Au Québec, 82 000 ménages consacrent plus de 80 % de leur revenu au paiement du loyer.

« C'est dire à quel point l'annonce de ces 1000 logements est dérisoire, selon Chantal Desfossés, directrice générale du RQOH. C'est non seulement insuffisant pour répondre aux besoins, mais à ce rythme-là, l'écart entre les besoins et l'offre va continuer de se creuser et la pénurie de logements à loyer modique va s'approfondir. »

Dans ce budget, il n'y a pas de nouveaux investissements dans le programme AccèsLogis pour de nouveaux logements, le gouvernement se contentant d'investir 247 M$ pour compléter la livraison de près de 3 500 logements déjà annoncés par les gouvernements précédents. Rappelons que ce sont 15 000 logements qui devaient être livrés en vertu d'une promesse faite en 2018. « Dans le meilleur des cas, précise Mme Desfossés, au jour du 3 octobre, ce sont à peine la moitié de ces logements qui auront été réalisés. »

Le ministre des Finances confirme l'abandon du modèle de logement social et communautaire représenté par AccèsLogis, le seul programme qui permettait de subvenir aux besoins des ménages à faible revenu. Du même coup, il consolide le virage négocié par le gouvernement Legault vers le logement dit « abordable » au profit du secteur privé. Après quatre ans, il s'agit là de la principale réalisation du gouvernement caquiste en matière de logement : un abandon consternant d'un modèle qui avait bien servi les Québécoises et les Québécois depuis vingt-cinq ans.

