Budget du Québec 2026-2027 : Les Produits du Québec accueille favorablement les mesures en faveur de la consommation locale

MONTRÉAL, le 19 mars 2026 /CNW/ - Les mesures budgétaires annoncées par le gouvernement du Québec confirment la place centrale de l'achat local dans la stratégie économique québécoise, selon Les Produits du Québec.

Alors que le contexte géopolitique et les tensions commerciales continuent de fragiliser les chaînes d'approvisionnement, la priorisation des entreprises québécoises demeure un levier économique et stratégique incontournable. Rappelons que 87% des Québécois recherchent des marques de produits québécois ou canadiens et que 87 % des Québécois sont influencés par les marques de certification Les Produits du Québec1.

« Dans le contexte actuel, il est plus que jamais nécessaire de mettre en place des mesures concrètes pour soutenir la consommation locale. Les Produits du Québec demeure un partenaire clé pour accompagner le gouvernement dans cette démarche. », soutient Elfi Morin, directrice générale de Les Produits du Québec.

Plus que jamais, favoriser la découvrabilité des produits d'ici et simplifier le parcours d'achat local sont des conditions essentielles pour renforcer notre économie et assurer la pérennité de nos entreprises. Les Produits du Québec poursuit sa mission en ce sens, en offrant des marques de certification qui permettent aux citoyens de repérer facilement les produits fabriqués et conçus au Québec.

Les Produits du Québec réitère sa pleine collaboration avec le gouvernement afin d'assurer la mise en œuvre de ces engagements en cette période cruciale pour l'économie d'ici.

À propos de Les Produits du Québec

Fondé en 2021, Les Produits du Québec est un organisme à but non lucratif dont la mission est de faciliter l'achat québécois grâce à la création d'une famille de marques de certification. Celles-ci agissent comme point de repère et gage de confiance pour les consommateurs en garantissant la provenance québécoise des produits.



1 Baromètre CQCD, avril et août 2025.

SOURCE Les Produits du Québec

Renseignements : Claudia Landry, Directrice principale, Décision, Cabinet-conseil, [email protected], 438-830-7733