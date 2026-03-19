Budget du Québec 2026-2027 - La Coalition Jeunes+ appelle le gouvernement à faire de la prévention de l'itinérance jeunesse une véritable priorité

QUÉBEC, le 19 mars 2026 /CNW/ - À la suite du dépôt du budget 2026-2027 par le ministre des Finances du Québec, la Coalition Jeunes+ rappelle que la lutte contre l'itinérance doit passer par une stratégie ambitieuse de prévention, particulièrement auprès des jeunes.

La Coalition salue les mesures annoncées par le gouvernement en matière d'habitation, notamment les aides visant à éviter les expulsions de personnes vulnérables de leur logement. Elle souligne aussi l'annonce d'automatisation de la production de la déclaration de revenus du Québec.

Si ces investissements témoignent d'une volonté d'agir face à la crise actuelle de l'itinérance, la Coalition souligne que seule une approche structurée de prévention permettra de s'attaquer durablement aux causes du phénomène. Plusieurs solutions concrètes existent pour s'attaquer à l'enjeu en amont des problématiques, et ainsi éviter que des jeunes se retrouvent en situation d'itinérance.

« Nous saluons les gestes posés par le gouvernement pour répondre à la crise actuelle. Mais pour réellement mettre fin à l'itinérance, il faut agir bien en amont des crises, sur certains parcours de vie qui occasionneront potentiellement un cumul de vulnérabilités qui, à son tour, peut mener à l'itinérance. Investir en prévention n'est évidemment pas une dépense. C'est un investissement dans l'avenir du Québec et dans le potentiel de milliers de jeunes », affirme Johanne Cooper, chargée de projet au développement de partenariats et relations gouvernementales de la Coalition Jeunes+.

Une crise qui touche particulièrement les jeunes

La Coalition rappelle que l'itinérance au Québec connaît une progression préoccupante. Entre 2018 et 2022, le nombre de personnes en situation d'itinérance a augmenté de 44 %. Les jeunes sont particulièrement vulnérables :

44 % des personnes en situation d'itinérance au Canada ont vécu cette réalité avant l'âge de 25 ans

1 jeune sur 3 quittant la protection de la jeunesse se retrouve en situation d'itinérance dans les trois années suivantes

45 % des jeunes en situation d'itinérance interrogés avaient déjà séjourné en famille d'accueil ou en foyer de groupe

Chaque personne en situation d'itinérance représente par ailleurs un coût estimé à plus de 70 000 $ par année pour l'État, notamment en santé, en services sociaux et en sécurité publique.

Prévenir plutôt que gérer la crise

Pour la Coalition Jeunes+, la prévention demeure l'approche la plus efficace, tant sur le plan humain que financier.

« Tant que l'on se contentera de répondre à l'urgence sans s'attaquer aux causes profondes, il sera impossible de mettre fin à cette crise. Dans un contexte de finances publiques serrées, chaque dollar investi pour éviter qu'un jeune se retrouve à la rue permet d'épargner des coûts importants pour l'État et surtout d'éviter des parcours de vie marqués par l'exclusion. Ce dont les jeunes ont besoin, ce sont des mesures structurantes qui agissent en amont, comme facteurs de protection concrets: un soutien réel à la sortie de la protection de la jeunesse, des revenus décents, des logements accessibles et des services adaptés à leur réalité », affirme Johanne Cooper

Trois mesures concrètes pour prévenir l'itinérance jeunesse

Afin d'agir en amont et de réduire durablement l'itinérance chez les jeunes, la Coalition Jeunes+ invite le gouvernement du Québec à mettre en place trois mesures prioritaires.



Offrir un soutien financier direct à la sortie de la protection de la jeunesse.

La Coalition recommande d'accorder systématiquement un soutien financier aux jeunes quittant la protection de la jeunesse afin de leur permettre de répondre à leurs besoins essentiels et d'amorcer leur transition vers l'autonomie. Bonifier les prestations d'aide sociale pour atteindre le seuil de la mesure du panier de consommation (MPC) et simplifier la bureaucratie pour y avoir accès.

Les prestations devraient atteindre au minimum 26 155 $, afin de permettre aux jeunes concernés de couvrir leurs besoins essentiels et d'éviter des situations de précarité menant à l'itinérance. Mettre en place un programme de microcrédits pour prévenir les ruptures résidentielles chez les jeunes.

La Coalition propose la création d'un programme de microcrédits adaptés aux jeunes et gérés par des organismes communautaires, afin de prévenir les évictions et les ruptures de logement.

La Coalition rappelle également l'importance de lancer un chantier gouvernemental visant l'élaboration d'une stratégie intersectorielle de prévention de l'itinérance jeunesse, mobilisant l'ensemble des secteurs concernés, dont la santé, l'éducation, la justice et le milieu communautaire.

À propos de la Coalition Jeunes+

La Coalition Jeunes+ est une coalition québécoise visant la prévention de l'itinérance chez les jeunes et la promotion du respect de leurs droits. Créée en 2018, elle réunit des jeunes ayant un savoir expérientiel, des organismes communautaires, des regroupements d'organismes et des chercheurs. Le 8 décembre 2021, l'Assemblée nationale du Québec a adopté une motion reconnaissant la déclaration de la Coalition Jeunes+ et l'importance de prévenir l'itinérance chez les jeunes.

SOURCE Jeunes+

Michaël Grégoire, PRP, Saillance Affaires publiques, [email protected], (514) 237-8005